Programação do Forró Caju 2019 agrada sergipanos; confira programação

Quem passa pela Praça de Eventos Hilton Lopes, localizada entre os Mercados Centrais da capital sergipana, começa a imaginar a grandeza do Forró Caju. As bandeirinhas já foram colocadas e a estrutura de palcos, camarins e demais espaços estão sendo montados para receber atrações de várias partes do país. Serão quatro dias de música e alegria. Os artistas que irão abrilhantar o evento foram anunciados na semana passada pelo prefeito Edvaldo Nogueira.

O jogador de futebol Anderson Mota de Almeida, estava de passagem pelo Centro de Aracaju, mas, fez questão de parar e observar a estrutura que está sendo erguida. Em um bate-papo rápido, ele disse que não vê a hora da festa começar. “Estou bem animado, principalmente para ver o nosso conterrâneo Danielzinho. Sou fã, gosto muito do estilo musical. O cara canta demais. Estarei aqui no primeiro dia para ouvir a mistura do forró e da vaquejada dele”, afirmou.

O auxiliar de cozinha Flânio Willams de Jesus também ficou animado com a programação. Segundo ele, sempre faz questão de prestigiar o evento porque é tradição da capital onde mora. “Eu estava muito ansioso, pensei até que não iria ter Forró Caju este ano. Graças a Deus, o prefeito anunciou a festa. Eu pretendo vir no São João e São Pedro. Todas as atrações me interessam”, colocou.

Palcos

O evento será realizado nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho. A programação é composta por artistas locais e nacionais que irão se apresentar no palco Luiz Gonzaga e no Arraial da Clemilda. O Forró Caju 2019 é um evento realizado pela Prefeitura Municipal de Aracaju, com o patrocínio do Ministério do Turismo.

O aposentado José Antônio dos Santos pretende participar da festa com a família. Ele garante que animação não vai faltar. “Não tem como ser diferente porque as atrações são muito boas. Fiquei feliz demais quando vi Gil Mendes na programação. Outro artista que sou fã é Lourinho do Acorden. Não posso esquecer também da brilhante Solange Almeida e dos nossos representantes sergipanos Erivaldo de Carira e Amorosa. Esses fazem um show à parte”, destacou.

Programação

PALCO LUIZ GONZAGA

23 de junho (Domingo)

Danielzinho O Kaceteiro

João da Passarada

Cintura Fina

Gil Mendes

24 de junho (Segunda-feira)

Amorosa

Mestrinho

Cavaleiros do Forró

Samyra Show

28 de junho (Sexta-feira)

Avine Vinny

Luan Estilizado

Trio Nordestino

Márcia Felipe

29 de junho (Sábado)

Erivaldo de Carira

Solange Almeida

Dedé Brasil e Jeanny Lins

Lourinho do Acordeon

Jonas Esticado

ARRAIAL DA CLEMILDA

23 de junho (Domingo)

Grupo Samba de Coco da Barra

Quadrilha Pioneiros da Roça

Trio Ave Rara

24 de junho (Segunda-feira)

Quadrilha Xodó da Vila

Grupo Pisa Pólvora de Estância

Nanã Trio

28 de junho (Sexta-feira)

Samba de Coco do Mosqueiro

Quadrilha Unidos de Asa Branca

Robertinho dos Oito Baixos

29 de junho (Sábado)

Grupo As Caceteiras

Quadrilha Século XXI

Lucas Campelo

