Simpósio de Oportunidades receberá ministro de Minas e Energia

21/06/19 - 19:34:35

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, confirmou presença no “Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe”. Na ocasião, o ministro irá palestrar sobre o tema “O Novo Mercado de Gás e as Oportunidades de Desenvolvimento para o Estado de Sergipe”. O evento, realizado pelo Governo do Estado, tem patrocínio da Celse, Golar, Banese e Banco do Nordeste, e acontecerá entre os dias 4 e 5 de julho, no Radisson Hotel, em Aracaju.

O Simpósio de Oportunidades irá reunir representantes de diversas esferas da área do Gás Natural, como Governos Federal e Estadual, além de agências reguladoras, empresas, entre outras. Além do ministro, alguns nomes de destaque já estão confirmados no evento. Entre eles estão o Presidente da Empresas de Pesquisas Energéticas (EPE), Thiago Vasconcellos Barral Ferreira; o Secretário Executivo do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP), Antonio Guimarães, o presidente da Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (ABRACE), Paulo Pedrosa, além de membros da Petrobras, da Comissão de Minas e Energia (Subcomissão Permanente Petróleo e Gás), da Câmara dos Deputados, e toda a equipe da área de gás do Ministério.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, José Augusto Carvalho, frisa que o Simpósio de Oportunidades irá discutir os aspectos relacionados à oferta de gás em Sergipe, as estratégias do Governo Federal e Estadual para a área, bem como a visão de instituições importantes no setor. “Temos um novo momento em Sergipe com esta oferta de gás natural, por isso, o governo atento a esse momento de transformações, realizará este evento, justamente para dialogar com os agentes que podem contribuir para o crescimento do nosso estado”, completa.

Para ele, a presença do Ministro Bento Albuquerque se dá como uma demonstração do reconhecimento que o Governo de Sergipe vem fazendo no sentido de alinhar as suas ações com as diretrizes do “Novo Mercado do Gás” desenvolvida pelo Governo Federal. A presença do Ministro dará mais brilho e visibilidade Simpósio. “Ainda estamos aguardando a confirmação do Ministro da Economia, Paulo Guedes, mas temos certeza que mesmo que ele não venha, enviará um representante qualificado para debater conosco o assunto. Isso mostra o respeito que Sergipe tem ganhado lá fora quando o assunto é gás natural, e nós só temos que aproveitar esta oportunidade”, finaliza.

Confira a programação completa do evento:

4 de Julho

Painel 1 – Novas Perspectivas para Sergipe 07:30H – Credenciamento 08:00H – Abertura do evento: Governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas e Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho.

8:15H – Palestra Ministério da Economia (ME): “Estratégia do Governo Federal para Elevar a Competitividade no Setor de Petróleo e Gás – novo modelo e regulação”. Paulo Roberto Nunes Guedes – Ministro da Economia (a confirmar)

8:55H – Palestra do Ministério de Minas e Energia (MME): “O Novo Mercado de Gás e as Oportunidades de Desenvolvimento para o Estado de Sergipe”. Bento Albuquerque – Ministro de Minas e Energia

9:35H – Palestra FGV: “Desafios e Oportunidades de Desenvolvimento Econômico a partir do Novo Cenário de Produção de Gás Natural e Petróleo do Pré-Sal”. Carlos Geraldo Langoni – Diretor da EPGE/FGV (a confirmar)

10:15H – Espaço para Perguntas e Respostas 10:30H – Coffee Break 10:50H – Palestra da ExxonMobil: “Perspectivas da Exxon na Exploração de Petróleo e Gás em Águas Profundas em Sergipe”. Javier Alberola – Manager – LNG Market Development

11:30H – Palestra da Centrais Elétricas de Sergipe S.A (CELSE): “Geração de Energia da UTE Porto de Sergipe e Perspectivas de Novos Empreendimentos para Geração de Energia”. Pedro Litsek – Diretor Presidente

12:10H – Espaço para Perguntas e Respostas Almoço Programação do Evento para o dia 04 de Julho – Tarde Painel 2 – Novo Mercado do Gás Natural para o Brasil

Almoço

14:00H – Palestra da Petrobras: “Planejamento de Investimentos em Petróleo e Gás em Sergipe: prazos e volume de produção” Roberto Castello Branco – Presidente da Petrobras

14:40H – Palestra Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): “Abertura do Mercado de Gás Natural”. Décio Oddone – Diretor-Geral da ANP. (a confirmar)

15:20H – Palestra da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) – “Apresentação do Estudo Exploratório da Bacia de Sergipe-Alagoas (SEAL) no Zoneamento de Recursos de Óleo e Gás”. Thiago Vasconcellos Barral Ferreira – Presidente da EPE

16:00H – Espaço para Perguntas e Respostas 16:15H – Coffee Break 16:30H – Palestra da Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (ABRACE): “Atração de novos empreendimentos a partir da oferta de gás a preços competitivos em Sergipe”. Paulo Pedrosa – Presidente da Abrace

17:10H – Palestra do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP): “A Competitividade do Setor de Gás Natural no Brasil e as Questões Tributárias Relacionadas às Atividades da Cadeia de Valor do Gás Natural no Brasil” – Antonio Guimarães – Sec. Executivo do IBP

17:40H – Espaço para Perguntas e Respostas Encerramento Programação do Evento para o dia

05 de Julho

Painel 3 – Negócios e Oportunidades de Investimentos na cadeia de Petróleo, Gás e energia em Sergipe

8:00H – Abertura: Comissão de Minas e Energia – Subcomissão Permanente Petróleo e Gás

8:40H – Palestra da Golar Power: “Oportunidades de negócios com o GNL a partir do FRSU Golar Nanook”. Eduardo Antonello – Presidente da Golar Power

9:20H – Palestra DBO Energy: “Oportunidade de oferta de gás através dos campos de Piranema e Piranema Sul em processo de desinvestimento pela Petrobras”. Kjetil Solbraekke – CEO da DBO Energy

9:55H – Palestra Noxis Energy: “Perspectivas de Implantação de Refinaria em Sergipe”. Marcio Dutra – Chairman da Noxis Energy

10:45H – Palestra VLI Logística: “Estrutura do TMIB e capacidade da VLI de atender às demandas portuárias decorrentes dos novos investimentos em Sergipe.” Marcello Magistrini Spinelli – Presidente da VLI

A tarde do dia 05 de julho será reservada para uma visita à UTE Porto de Sergipe, em Barra dos Coqueiros-SE.

ASN- Agência Sergipe de Notícias.