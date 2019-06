Suplente do PV, Edimar Conceição, toma posse como vereador em Maruim

21/06/19 - 05:12:50

Foi empossado durante uma sessão solene realizada na Câmara Municipal de Maruim na noite da última terça-feira, (11), o vereador suplente Edimar Conceição Santos, o Capitão, (PV). Ele assumiu a cadeira deixada pelo vereador Genival Pereira, que morreu no dia 30 de maio, vítima de câncer aos 50 anos.

O termo de posse foi assinado no plenário da Casa das Leis com a presença dos demais vereadores, servidores, familiares, companheiros do partido e amigos do Capitão.

A presidente da Câmara, Maria Angélica de Jesus, (PSD), o declarou empossado após ele ter declarado o compromisso de cumprir a Constituição Federal e Estadual, a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Câmara de Maruim.

Edimar Conceição Santos, de 38 anos, se candidatou pela primeira vez no ano de 2016, quando obteve 265 votos. Ele disputou o pleito pela coligação “Unidos com o Povo Venceremos”, ficando como o primeiro suplente do grupo oposicionista.

Durante pronunciamento de posse, o novo vereador, lembrou do legado do saudoso vereador Genival Pereira e afirmou que chega para somar e lutar pelo bem da sociedade maruinense.

“Não era desta maneira que eu queria estar aqui. Mas, foi a vontade de Deus e Ele sabe todas as coisas. Ninguém jamais será substituído, somos únicos! Mas, na vida encontramos pessoas que nos inspira, nos encoraja, e nos faz acreditar que podemos sim, colaborar por um mundo melhor e mais justo, como nos provou o saudoso vereador Genival Pereira. Estou muito feliz, mas triste por outro lado, por ter perdido um grande colega. Que sempre torcia pela vitória dele, todas as vezes que o encontrava dizia: ‘Você vai vencer em nome de Jesus’. Porque Deus é o médico dos médicos. No tempo certo, o que for de ser, será. Sempre torci pela vitória dele, espero que todo mundo fique ciente”, disse Edimar ao emocionar o plenário fazendo uma reflexão sobre o real valor da vida e da ilusão da supremacia do dinheiro na vida do ser humano.

Somar e contribuir são as propostas do suplente durante a vereança, que acredita que o melhor para a Casa das Leis depende de todos os vereadores, assim como a comunidade depende dos vereadores.

“Eu vim para somar, para lutar pelo o bem das comunidades. Foram eles [o povo] que me ajudaram a estar aqui. Então, eu peço a todos que vamos trabalhar da melhor maneira, ajudando o próximo. Porque foram eles [o povo] que colocaram a gente aqui. Muitas das vezes, nós fazemos o juramento e, com o passar do tempo, esquecemos de cumpri-lo. Se está no juramento, temos que cumprir. Eu prometi e vou fazer! Se está escrito, assim será. Não só por meu povo do Povoado Pau Ferro, mas sim por toda a sociedade maruinense”, afirmou Conceição.

“Tenho um grande coração, amor ao próximo… Foi uma coisa que aprendi: Amar o próximo. Quando você ama o próximo, você vence”, Edimar Conceição, (PV), durante a posse como vereador de Maruim.

Edimar Conceição se prontificou a ajudar aos demais vereadores e pediu que eles os ajudassem também nesta missão que a ele foi confiada.

“Estarei aqui para ajudar a todos e precisarei muito da ajuda de vocês. Estou chegando aqui, nunca fui vereador. É a primeira vez. Peço sempre a vocês que me ajudem”, disse o novo parlamentar ao pontuar que, será a favor apenas das pautas que beneficiem a sociedade maruinense.

Foto assessoria

Por Lohan Muller