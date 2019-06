Feira vende livros em prol de castração de animais em situação de rua para adoção

22/06/19 - 08:24:31

Neste sábado, 22, o Instituto Canto Vivo promove mais uma Feira de Livros em Aracaju, em parceria com a Clínica Veterinária Popular Canto Animal, em prol da castração de cães e gatos em situação de rua para adoção.

A feira será realizada das 14h às 18h, no Parque da Sementeira. Os livros custarão R$ 2, R$ 5 ou R$ 10. O objetivo é arrecadar recursos financeiros para a castração de cães e gatos que estarão na Feira de Adoção promovida pelo Canto Vivo no dia 6 de julho, em parceria com a Canto Animal, o Home Center Ferreira Costa e o Pet Shop Petville.

Clínica Veterinária Popular

Neste ano, o Canto Vivo tem como projeto inaugurar uma clínica veterinária popular e colaborativa no bairro Santa Maria com o apoio de parceiros. O intuito é que a população de baixa renda da região possa garantir a seus pets serviços como castração e vermifugação, além de primeiros socorros e procedimentos cirúrgicos simples.

Para mais informações e saber como ajudar, entre em contato com a clínica através do Instagram ou Facebook @clinicacantoanimal.

Por Jéssica França