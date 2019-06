FESTEJOS JUNINOS ATRAEM TURISTAS E OCUPAÇÃO EM ALGUNS HOTÉIS CHEGA A 100%

Atraídos pelas belezas do estado e pelas festividades do período junino, turistas de todo o país chegam a Sergipe e se encantam com a cultura local. Promovido pelo governo do Estado, o Arraiá do Povo, na orla de Atalaia, se consolida como um dos principais atrativos turístico nesta época.

A mineira Carolina Murta se mostrou entusiasmada com a programação. “É a primeira vez que venho a Sergipe. Estou encantada coma alegria contagiante de todos, para mim foi uma grande surpresa poder participar dessa festa, conhecer essa cultura e a comida que adorei. Achei a festa muito segura, muitos policiais nas ruas, era o que eu esperava. Próximo ano quero voltar”, declarou a moradora de Uberlândia.

O jornalista aposentado Lauro Chaves pontuou o caráter democrático do evento na orla de Atalaia. “A cidade é muito simpática e o evento é muito democrático. O Arraiá é mais um atrativo para quem vem conhecer Aracaju. Também gostei muito da limpeza da cidade e vou recomendar o estado para outras pessoas”, destacou o brasiliense que atualmente reside em Goiânia.

Para o gerente de restaurante Radisson Hotel, Luciano Roth, a programação do Arraía atrai principalmente as famílias e àqueles que procuram uma festa mais tranquila e tradicional. “Certamente isso contribuiu para a nossa ocupação em 100%. Ações como o Arraiá do Povo são importantes para essa época junto com os demais atrativos turísticos. Por ser uma programação interessante, ter essa característica mais família, mais raiz, acho que essa ação é bem importante nesse quesito. A adesão é grande e as pessoas se mostram satisfeitas.

A secretária Nilda Coelho aprovou as festividades na cidade. “É a segunda vez que venho a Aracaju, gosto muito daqui e adorei o Arraiá. Dessa vez trouxe meu pai e uma prima para conhecerem também. Fui ontem ao Arraiá do Povo e tinha muita gente, é uma festa tranquila e muito família”, afirmou a baiana de Salvador.

Economia

Representantes da rede hoteleira também comemoram a ocupação positiva. “Estamos com 100% da ocupação e realizando várias programações para os clientes da casa, e uma dela é justamente o Arraiá do Povo. A turma fica bastante animada”, informou o gestor do Sesc Atalaia, Antônio Almeida.

O aumento da ocupação hoteleira no período movimenta a economia local e oportuniza a geração de emprego e renda. “Com a ocupação em 100% precisamos contratar mais funcionários para o período, se houver necessidade, posteriormente, contratamos permanente”, colocou o gerente do Tropical Praia Hotel, José Lineu Soares.

Recepção

Neste sábado (22), turistas que desembarcaram no Aeroporto Internacional Santa Maria foram recepcionados com um demonstrativo do que Sergipe tem a oferecer durante as festas que celebram os santos juninos: dança, forró e animação.

O gestor da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Manelito Franco Neto, participou da ação que contou com trio pé-de-serra, dançarinos de quadrinha e entrega de brindes promocionais e folhetos informativos. “Estou muito feliz em ver a alegria nos olhos de cada pessoa que desembarca em Sergipe e são recepcionadas com muito forró, estamos de fato transformando Sergipe no país do forró”, frisou o secretário.

A ação foi realizada pela Setur em parceria com as secretarias das prefeituras de Aracaju e de Estância. A aposentada Júlia Fontes fez questão de visitar Sergipe durante as festas de junho. “É a primeira vez que venho a Sergipe. Gostei muito dessa recepção alegre, foi maravilhosa. O meu marido queria conhecer os festejos juninos, ouvimos falar das festas daqui, do Arraiá na orla, e viemos conhecer”, disse a turista do Rio de Janeiro, que se hospedará em um dos hotéis da orla.

Também do Rio de Janeiro, Marise do Nascimento, se encantou com a ação no aeroporto”. “Adoramos a recepção, achei muito alegre. Vim para aproveitar a festa de São João, pois alguns amigos me falaram muito bem. Vamos ficar em um hotel em frente a orla para conhecer tudo”, afirmou entusiasmada.

Foto Marco Vieira