Festejos juninos: UPA Nestor Piva terá esquema especial de atendimentos

22/06/19 - 09:53:34

Com a chegada dos festejos juninos, crianças e adultos devem redobrar a atenção ao manusear fogos de artifícios e fogueiras. E, mediante isso, o Centro Médico do Trabalhador responsável pela gestão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva na Zona Norte da capital sergipana reforçou a equipe de trabalho que estará atuando no período de São João e do São Pedro. Para isso, foram contratados mais médicos, equipe de enfermagem reforçada com mais técnicos e enfermeiros, além da ampliação do estoque de medicamentos na farmácia e kits de suturas. Ficando assim, preparada para atender possíveis vítimas.

Com essa iniciativa do Centro Médico do Trabalhador, a Prefeitura declarou a UPA referência para a realização de atendimentos durante a realização do período junino.

Nos últimos meses, os profissionais de saúde que atuam na unidade passaram por diversos treinamentos, cursos e palestras para atendimentos aos pacientes com queimaduras.

“É essencial que toda a equipe esteja qualificada para atender esses pacientes especificamente. O curso foi estrategicamente organizado para atingir um grande número de profissionais da unidade”, ressaltou a Gestora Administrativa Jória Dias.

Ao total, foram contratados quase 100 profissionais para atender durante a realização das festejas juninas.