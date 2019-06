Forró Caju 2019: confira programação final semana da festa

22/06/19 - 07:46:26

A Prefeitura de Aracaju finaliza os últimos detalhes de mais uma edição do Forró Caju, evento de valorização da cultura regional que será realizado na praça de eventos Hilton Lopes, na região central da capital, nos próximos dias 23, 24, 28 e 29.

Divulgada pelo prefeito Edvaldo Nogueira na sexta, dia 14, a programação do Forró Caju 2019 contempla artistas locais e atrações nacionais. Em novo formato, o mais tradicional festejo junino de Aracaju deverá reunir milhares de pessoas em quatro noites da festa.

Para agradar a diferentes públicos, a Prefeitura de Aracaju montou uma programação diversificada, tanto para o Palco Luiz Gonzaga quanto para o Arraial da Clemilda, as duas plataformas de apresentações artísticas e culturais do Forró Caju 2019.

Entre as atrações do primeiro final de semana da festa, dias 23 e 24, estão Mestrinho, Amorosa, Gil Mendes, Samyra Show e Cavaleiros do Forró, além das quadrilhas Samba de Coco da Barra e do Xodo.

O Forró Caju, uma realização da Prefeitura de Aracaju com recursos próprios e patrocínio do Ministério do Turismo, faz parte do Planejamento Estratégico da gestão Edvaldo Nogueira.

Confira a programação completa do primeiro final de semana da festa:

23 de Junho – Domingo

Arraial da Clemilda

18h – Grupo Samba de Coco da Barra

19h – Quadrilha Pioneiro da Roça

20h – Trio Ave Rara

Palco Luiz Gonzaga

22h – Danielzinho O Kaceteiro

23h30 – João da Passarada

01h – Cintura Fina

02h30 – Gil Mendes

24 de Junho – Segunda

Arraial da Clemilda

18h -Quadrilha do Xodó

19h- Grupo Pisa Pólvora de Estância

20h- Trio Nanã

Palco Luiz Gonzaga

22h – Amorosa

23h30 – Mestrinho

01h – Cavaleiros do Forró

02h30 – Samyra Show