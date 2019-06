FORRÓ CAJU INICIA NESTE FINAL DE SEMANA; CONFIRA AQUI A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

22/06/19 - 08:35:47

Do tradicional trio pé-de-serra ao moderno forró eletrônico, o grande arraial da capital sergipana inicia mais uma edição neste domingo, 23, na véspera do São João. A abertura do Forró Caju 2019 contará com o brilho de artistas de Sergipe, como: ‘Danielzinho o Caceteiro’ e ‘Cintura Fina’.

A programação conta ainda com o paulista ‘João da Passarada’ e a pernambucana Gil Mendes. Na segunda-feira, 24, já dia do santo, Amorosa, Mestrinho, Cavaleiros do Forró e Samyra Show comandarão os festejos. O evento é realizado pela Prefeitura de Aracaju com patrocínio do Ministério do Turismo. As atrações se apresentarão no palco Luiz Gonzaga, localizado na praça Hilton Lopes – entre os Mercados Municipais de Aracaju, a partir das 22h.

O cantor “Danielzinho o Kaceteiro” terá a responsabilidade de abrir a festa, levando ao público o melhor do forró de vaquejada. “É uma alegria muito grande e me sinto muito lisonjeado em poder fazer parte de uma festa a nível do Forró Caju. O São João de Aracaju é muito importante para nós artistas sergipanos. É uma festa diferenciada por causa da estrutura que oferecem para gente e também pela valorização dos artistas da casa”, comentou.

Ainda na véspera de São João, o talento de “João da Passarada”, presente desde a primeira edição do Forró Caju, promete esquentar a noite com grandes sucessos. A emoção do seu show ficará ainda maior, pois o artista terá o prazer de comemorar mais um aniversário cantando para os sergipanos. “É sempre um prazer participar desse grande evento. Uma festa tradicional e maravilhosa. Assim como todos os anos, prometemos muito forró”, afirmou.

Em seguida, sobe ao palco a banda Cintura Fina, trazendo muitas novidades. “Preparamos um repertório eclético e atual, não esquecendo, é claro, do forró pé-de-serra. O Forró Caju é um título muito importante, pois tocar para um público tão caloroso e grandioso é marcante para qualquer artista. A festa dispensa comentários, pois é uma reunião de alegria, beleza, cultura e tradição. A prefeitura mais uma vez está de parabéns, pois em meio a crise em que o país se encontra o tradicional evento será realizado trazendo a alegria dos festejos juninos para a capital”.

Gil Mendes é a responsável por encerrar a primeira noite de Forró Caju no palco Luiz Gonzaga. “Essa festa é cheia de alegria, energia positiva e muito carinho. Aracaju nunca decepciona. Eu amo cantar aí”, disse.

No dia de São João, 24, a festa recomeça no mesmo horário. A cantora Amorosa, referência na música sergipana e parte da história desta festa promete reviver clássicos da música nordestina. “Pretendo animar o público revivendo grandes clássicos do forró nordestino, entre os consagrados nacionais, do nordeste e também os locais. Vai ser lindo rememorar um tempo em que o nosso maior prazer era dançar forró pelo espírito junino”, relatou a cantora. Amorosa já se apresentou diversas vezes no Forró Caju e sempre foi aclamada pelo público.”Esse evento junino já faz parte da minha história como artista e é como cantar na casa da família, entre amigos, pois o povo se torna parte dessa jornada” comemorou.

O Itabaianense “Mestrinho”, filho de Erivaldo de Carira, com fama e reconhecimento internacional, dará continuidade às festividades do palco Luiz Gonzaga por volta das 23h30. O sanfoneiro sergipano, que acompanhava o mestre Dominguinhos, dará mostra de seu talento com o instrumento.

Os fãs do forró eletrônico também serão contemplados. Após apresentações em edições anteriores e a gravação de um DVD na capital sergipana, a banda Cavaleiros do Forró trará seus grandes sucessos. “Esse nosso amor pela capital sergipana é tão grande e recíproca que está de volta à Aracaju no período junino nos enche de alegria, pois a cidade se tornou uma segunda casa, porque sempre que tocamos aqui, em especial no Forró Caju, a recepção e vibração do público é enorme” comemora o cantor Ramon Costa.

Finalizando a festa no dia 24, a cantora “Samyra Show”, promete uma performance especial, com um repertório repleto canções inéditas, lembranças de seus 20 anos de carreiras e hits gravados com Wesley Safadão e Xand Avião.

Arraial da Clemilda

Além do palco principal, a festa conta com o Arraial da Clemilda, que reúne atrações locais e homenageia a ‘Rainha do Forró’ e uma das figuras mais representativas da cultura sergipana.

Serão 12 atrações, como as tradicionais e marcantes quadrilhas juninas e o autêntico forró tocado por Erivaldo de Carira e Robertinho dos Oito Baixos, além dos shows de Lucas Campelo e Nanã Trio. Neste espaço, as apresentações são iniciadas às 18h.

Confira a programação completa

PALCO LUIZ GONZAGA

23 de junho (Domingo)

22h – Danielzinho O Kaceteiro

23h30 – João da Passarada

1h – Cintura Fina

2h30 – Gil Mendes

24 de junho (Segunda-feira)

22h – Amorosa

23h30 – Mestrinho

1h – Cavaleiros do Forró

2h30 – Samyra Show

28 de junho (Sexta-feira)

22h – Avine Vinny

23h30 – Luan Estilizado

1h – Trio Nordestino

2h30 – Márcia Felipe

29 de junho (Sábado)

22h – Solange Almeida

23h30 – Dedé Brasil e Jeanny Lins

1h – Lourinho do Acordeon

2h30 – Jonas Esticado

ARRAIAL DA CLEMILDA

23 de junho (Domingo)

18h – Grupo Samba de Coco da Barra

19h – Quadrilha Pioneiros da Roça

20h – Trio Ave Rara

24 de junho (Segunda-feira)

18h – Quadrilha Xodó da Vila

19h – Grupo Carimbó da Barra

20h – Nanã Trio

28 de junho (Sexta-feira)

18h – Samba de Coco do Mosqueiro

19h – Quadrilha Unidos de Asa Branca

20h – Robertinho dos Oito Baixos

29 de junho (Sábado)

18h -Grupo As Caceteiras

19h -Quadrilha Século XXI

20h -Lucas Campelo

21h – Erivaldo de Carira

Por Tirzah Braga