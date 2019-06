FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE ABRE PSS PARA EMPREGO DE NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO

22/06/19 - 07:03:31

Na próxima terça-feira, 25, a Fundação Estadual de Saúde (Funesa) abrirá as inscrições para o Processo Seletivo Seriado (PSS) 03/2019, que contemplará empregos de nível superior e técnico, que contempla áreas da Saúde: biblioteconomia; contabilidade; design gráfico; licenciatura em Letras Português; pedagogia; segurança do trabalho; e tecnologia da informação. A seleção acontece no período de 25 a 27 de junho e 01 a 04 de julho, cujas inscrições devem ser realizadas através do endereço www.funesa.se.gov.br. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar os documentos relacionados no item 5.4 do edital, na sede da Funesa [Travessa Basílio Rocha, 33 – Getúlio Vargas]. As inscrições são gratuitas.

O PSS destina-se à formação de cadastro de reserva do quadro temporário da Funesa, objetivando o desenvolvimento de atividades educacionais, assistenciais e administrativas das suas unidades. A seleção é composta por três fases. Na primeira ocorre a análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Já na segunda haverá entrevista, de caráter classificatório, para os empregos de analista técnico em gestão (Enfermagem e Saúde Bucal); docente (Enfermagem e Vigilância em Saúde); monitor de campo; responsável técnico (Atenção Hospitalar, Design Gráfico, Educação Permanente em Saúde, Enfermagem, Gestão em Saúde Pública, Logístico Operacional, Vigilância em Saúde e Técnico de Segurança do Trabalho).

Também será aplicada uma prova dissertativa para os empregos de Médico Regulador; responsável técnico na área de Letras Português; e teleconsultor generalista (enfermeiro(a), médico(a) e odontólogo(a)). As etapas da seleção serão realizadas em Aracaju (SE) e os tratados estarão subordinados ao Regime Jurídico Celetista, tendo lotação definida no item 03 do edital.

Segundo a diretora operacional da Funesa, Daniele Travassos, o processo seletivo busca recompor o quadro de profissionais necessários, para que a Fundação consiga executar as ações previstas no Contrato Estatal de Serviços, firmados com a Secretaria de Estado da Saúde. “É importante ler o edital em sua íntegra, antes de efetuar a inscrição. Esta é uma condição fundamental para agilizar e garantir a celeridade de todo o processo”, ressalta.

Para mais informações, entrar em contato através do telefone (79) 3198-3800.

Fundação Estadual de Saúde – FUNESA