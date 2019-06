Heleno dá boa notícia a pequenos produtores: recursos para construir ou reformar moradias

O ex-deputado Heleno Silva (PRB) deu neste sábado (22), em seu programa de rádio em Canindé do São Francisco, um “boa notícia” para os pequenos produtores: aumento de oportunidades no Plano Safra 2019/2020. segundo Heleno. “pela primeira vez serão destinados R$ 500 milhões para financiar a construção ou reformas de moradias dos pequenos agricultores, pleito antigo do setor rural”.

Heleno Silva admite que com estes recursos, será possível construir até 10 mil casas. Os beneficiários do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) terão R$31,22 bilhões à disposição. Além dos recursos para o Pronaf, as condições de financiamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) ao agricultor familiar serão restabelecidas.

Informa ainda que o agricultor familiar também conta com seguro para cobertura da perda da safra no caso de seca, chuva excessiva, granizo, geada e outros problemas climáticos. O seguro da Agricultura Familiar (Seaf) e o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) contarão com recursos para segurar R$13,4 bilhões em 120 diferentes culturas e o Garantia Safra, que apoia agricultores familiares de municípios sujeitos à perda de safra por seca ou excesso de chuvas, terá R$468 milhões da União, suficientes para atender até 1.350.000 produtores.