Idoso sergipano é acadêmico de 5º curso de graduação de Ensino a Distância

22/06/19 - 07:21:54

Valduílio Vieira Rocha é escritor, já possui seis graduações presenciais e quatro a distância. Está cursando a quinta e pretende não parar os estudos tão cedo

Por Raquel Passos

A procura pela modalidade de Ensino a Distância vem crescendo não só em Sergipe, mas no Brasil. De acordo com o último Censo da Educação Superior, 21% das matrículas em graduação e pós-graduação são EAD, representando quase dois milhões. E o estudo anuncia ainda que a tendência é aumentar mais o interesse devido à flexibilidade que o formato proporciona e a necessidade do brasileiro desenvolver suas habilidades em busca de posição no mercado de trabalho ou mesmo crescimento profissional.

Para o coordenador dos cursos de Logística, Segurança do Trabalho e RH da Unit EAD, professor Sérgio Correa, a modalidade de ensino contribui para ampliar o acesso da terceira idade no ambiente acadêmico. “A procura por pessoas acima dos 50 anos tem crescido nos últimos 24 meses, inclusive por alguns pais de alunos que também estudam no EAD. Destaca-se também o fato de os cursos que coordeno serem de curta duração, os Superiores de Tecnologia”, avalia.

Mesmo com diplomas em História, Segurança no Trabalho, Gestão de Recursos Humanos, Administração, o sergipano de Gararu, Valduilio Vieira Rocha, aos 64 anos, busca sua 5ª graduação na Universidade Tiradentes – Unit EAD. Agora o morador do alto sertão é acadêmico do curso de Logística no polo Unit EAD Propriá. “Pretendo cursar no próximo ano Biomedicina, se Deus quiser”, acrescenta.

Curioso por natureza, Valduílio acredita na transformação que as novas tecnologias pode proporcionar à sociedade dos dias atuais e futuros. “Minha maior motivação em busca de conhecimento se dá com esta transformação social oriunda do mundo digital que afetou até na forma como nós estamos aprendendo, no ensino EAD, por exemplo, e como iremos trabalhar no futuro diante de um mercado globalizado e com novos valores”, conta Valduílio.

Segundo ele, além dos títulos no EAD, possui outras seis graduações presenciais. “Serviço Social (Unit); Letras, Pedagogia e Direito (UFS); Psicopedagogia Clínica (FFCL/MG), Psicopedagogia Institucional e Clínica (Pio Décimo) e Biologia (FASEAL)”, contabiliza.

“Valduílio, durante as aulas, é sempre colaborativo e contribui diante de sua vasta experiência de vida pessoal e profissional. Ele demonstra a importância do aprendizado permanente e da formação continuada”, pontua o coordenador de cursos na Unit EAD, professor Sérgio Correa.

O estudioso também é escritor. Possui quatro obras publicas: Martirizado pela Solidão; O Amor Sustentáculo da Vida; Jesus Alicerce da Fé; A Dor Cicatrizada pelo Amor.

EAD

As novas formas de acesso à tecnologia da informação e comunicação; interação virtual e presencial com colegas e professores; menor custo; possibilidade de organizar o próprio tempo; sem precisar se deslocar à faculdade todos os dias; e ainda utilizar dispositivos móveis para acompanhar o conteúdo por meio de videoaulas e outros recursos; são atrativos para aumentar a estatística de brasileiros matriculados no EAD.

Na Unit EAD, atualmente, são ofertados 22 cursos distribuídos em 25 polos, localizados em cinco estados do Nordeste que atende a mais de 10 mil alunos.

O ensino superior a distância ofertado pela Unit apresenta diversos cursos em modalidades semipresencial, híbrido e totalmente online, disponibilizando estrutura adequada às necessidades do aluno que necessita flexibilidade – sistema moderno, tutores online e também disponíveis nos polos, além de bibliotecas, salas de estudos e acesso a plataforma do Google for Education, o que facilita ainda mais a interação entre aluno e professor. Recentemente, a gigante de tecnologia, Google, reconheceu a Unit como Universidade Referência Google for Education no mundo.

A qualidade de ensino da Unit também é fruto de um corpo docente de alto nível: 80% do professorado são doutores ou mestres distribuídos nos cerca de 60 cursos de graduação, entre presenciais e a distância. Saiba mais aqui. www.ead.unit.br

Fonte e foto assessoria