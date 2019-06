Novo Diretório Municipal do Cidadania de Riachuelo

Silberlan Júnior e Alex Costa assumem a legenda do Cidadania em Riachuelo/SE e serão os novos presidente e vice-presidente da sigla a nível municipal. Ambos afirmaram que o foco será o fortalecimento do partido no município e a construção de novas lideranças que prezem pela lisura, compromisso e transparência na atuação política.

Na esfera estadual, o partido é comandado pelo senador Alessandro Vieira desde o último congresso nacional realizado em Brasília no final de março. Alessandro assumiu a missão de renovar o partido e atrair novas lideranças fichas limpas, que estejam dispostas a disputarem as eleições municipais em 2020.

Fonte e foto assessoria