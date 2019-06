POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM COM MAIS DE 100 PEDRAS DE CRACK EM SOCORRO

22/06/19 - 06:49:52

Cocaína e maconha também foram apreendidas durante a ação

Policiais militares prenderam Manoel Marques dos Santos, acusado de tráfico de drogas, no bairro Taiçoca, na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

A ação ocorreu durante diligências de combate ao tráfico de drogas na região. Na ação, os policiais avistaram o acusado em atitude suspeita, que tentou fugir quando percebeu a presença policial. Após buscas, os policiais encontraram Manoel dentro de um terreno baldio com uma sacola contendo 107 trouxas de maconha.

Após buscas dentro da casa do acusado, os policiais ainda encontraram 19 pinos contendo cocaína, 200 gramas da mesma droga; 487 papelotes, além de quatro tabletes e uma sacola com aproximadamente dois quilos de maconha; 114 pedras de crack; quatro balanças de precisão; uma sacola com centenas de pinos vazios para acondicionamento de cocaína; dois carregadores de pistola calibre 380; um revólver calibre .38, com 5 munições intactas e 9 deflagradas.

Diante dos fatos, o caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, para adoção das medidas legais cabíveis ao fato.

Informações e foto SSP