PÚBLICO NO ARRAIÁ DO POVO E FORRÓ CAJU PODE CADASTRAR TELEFONE NO ALERTA CELULAR

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de Sergipe (SSP/SE), por meio da Polícia Civil, informa que durante o período de festejos juninos no Arraiá do Povo e Forró Caju, ambos na capital sergipana, haverá dois módulos de atendimento ao cidadão interessado em cadastrar o aparelho de telefone no Alerta Celular, onde é possível cadastrar o IMEI do telefone (número de identificação do dispositivo) para alertar à polícia em caso de perda, roubo ou furto. Com o celular cadastrado, o aparelho poderá ser recuperado e devolvido ao proprietário.Para realização do cadastro, serão solicitados dados como marca, modelo, número de série, operadora de telefonia, número de telefone e IMEI. Esse trabalho durante os festejos juninos conta com o trabalho de policiais civis, guardas municipais de Aracaju e profissionais ligados ao Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

No Arraiá do Povo, o cadastramento será realizado na Delegacia de Turismo, na Orla de Atalaia. No Forró Caju, ocorrerá no Mercado Thales Ferraz.

De 23 de outubro do ano passado até a presente data foram cadastrados 13.090 dispositivos no sistema, sendo 6.020 destes dispositivos móveis cadastrados do mês de fevereiro até o momento.

Fonte e foto SSP