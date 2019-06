Qual será o fim desse tumulto jurídico?

22/06/19 - 00:01:23

Diógenes Brayner – [email protected]

As gravações publicadas pelo site Intercept têm um objetivo claro: desfazer a Operação Lava Jato, anular todos os processos, por em liberdades todos os presos “falsamente” acusados de corrupção e reativar as empresas que faziam a propinagem no Brasil em troca de facilidades nas licitações. Dentro desse pacote de objetivos claros, o ex-juiz Sérgio Moro passaria de herói a vilão, responderia a processo e seria preso por tempo indeterminado, enquanto Lula subiria aos céus, como inocente injustiçado

Além disso, o Intercept quer desmascarar procuradores de Justiça que atuaram na Lava Jato, além de por em descrédito tudo que teria sido exposto a um Brasil perplexo. O proprietário da Band já acusou a Lava Jato de ter provocado a crise econômica do País, porque atuou contra empresas que estiveram no comando da corrupção, como é o caso da Odebrecht – principal delas – e de tantas outras que atuaram ilicitamente para adquirir obras.

Em palavras bem compreensíveis, no entender do dono da Band, as empresas não deveriam ser punidas porque produziam o desenvolvimento do País, mesmo que de forma desonesta. A tese é que o lícito faz mal ao povo brasileiro.

O Brasil está assim há uma semana. Tenso com as informações e nervoso com ameaças de divulgação de novos escândalos para prender bandidos. O objetivo maior é soltar Lula, que está mansinho e silencioso na hospedagem da Polícia Federal em Curitiba. A esquerda acredita no jornalista Glenn e suas mensagens. A direita continua com Moro e seus atos jurídicos, enquanto a sociedade neutra mantêm-se perplexa, buscando respostas para entender como presos por corrupção são honestos.

Esta na hora das autoridades, principalmente a Judiciário, adotar providências e explicar o que vem ocorrendo no Brasil, em relação a um magistrado que ‘produziu falsas acusações e comandou um processo ilícito de prisões’. E em relação a gravações proibidas (hakeadas), que protegem corruptos? Quem vai fazer o quê com quem? E até quando a sociedade vai conviver com uma verdade ou uma mentira? Lógico que fica difícil entender, porque tramaram a politização de um processo que parecia ‘honestizar’ um País com pouco respeito a este segmento.

Está na hora, enfim, de se dar respostas todos esses fatos que, de todas as formas, desmoralizam a justiça brasileira, um tanto quanto posta sempre em dúvida.

Cuscuzeiro nas mãos

Quarta-feira passada o governador Belivaldo Chagas participou do “Arraiá Educagente”, do qual participa desde quando foi secretário da Educação: “Não perco uma edição desta festa”.

*** Belivaldo entrou na área da festa com um ‘cuscuzeiro’ gigante nas mãos

Abre forró da orla

Na quinta-feira à noite o governador Belivaldo Chagas, ao lado de vários políticos aliados, abriu os festejos juninos da orla.

*** Entre eles a vice Eliane Aquino, o senador Rogério Carvalho (ambos do PT) e o presidente da Assembleia, deputado Luciano Barreto.

*** Ao descer do palanque, Belivaldo comeu uma espiga de milho cozido e disse: “isso é que é bom, milho”.

Pode até acontecer

Dependendo do formato das composições para a disputa da Prefeitura de Aracaju, pode acontecer que esse seja o último São João que o PT esteja na base.

*** Como as coisas circulam nos bastidores, a aliança pode ter novos ingredientes.

Lei Manoel Foguete

O empresário sergipano Manoel Foguete participou de reunião com o presidente Bolsonaro sobre o turismo no Nordeste. Deu um show ao falar sobre dificuldades para montar empreendimento turístico na região.

*** Bolsonaro apresentou o áudio com sua fala em reunião ministerial e prometeu criar a “Lei Manoel Foguete”, simplificando Licenças Ambientais nas áreas do Governo Federal.

Jackson do Pandeiro

Segundo o senador Rogério Carvalho. “100 anos de Jackson do Pandeiro” é o tema da abertura do Arraiá do Povo na Orla de Atalaia em Aracaju.

*** – A tradição é preservada com uma ‘linda’ apresentação da Orquestra Sinfônica de Sergipe, que é o País do Forró, disse.

Ter pago suborno

A rede americana de supermercados Walmart foi multada nos Estados Unidos e deverá pagar 282 milhões de dólares como punição por ter pago subornos no Brasil, México, Índia e China, informaram autoridades americanas.

*** A Walmart administra os supermercados Bompreço em Sergipe…

Gilmar fala de partido

O deputado Gilmar Carvalho disse ontem que, diferente do que tem sido divulgado, “não fui atrás de partido algum”. E revelou que tem sido convidado, “insistentemente” por dois outros partidos.

*** – Logo depois dos festejos juninos darei passos rumo à legenda, podendo ficar ou calmamente sair, disse. Gilmar não revelou os partidos que o procuram, mas um deles é o DEM.

*** Diz ainda que nada fará sem conversar com quem “me convidou para o PSC”.

Já vai montar chapa

*** Gilmar avisa que também depois dos festejos juninos “começarei a conversar sobre a formação da chapa” e manterá contatos com vereadores e pretensos candidatos, aos quais tem pedido paciência quando é procurado.

*** Explica que sua pretensão de disputar a Prefeitura de Aracaju é “para valer e teremos o espaço necessário, nascido das causas populares e da vontade de quem não quer mais o mesmo que administra Aracaju há muito tempo”.

Compadres para valer

Já está marcada para uma fazenda no sertão, diante da fogueira, a união de dois adversários ferrenhos que se tornarão “compadres” e amigos inseparáveis.

*** Os dois serão aliados na disputa pela Prefeitura do Município.

Pistas sobre o assalto

Já se tem pista do assalto que houve a um Corolla que transportavam R$ 270 mil e foi todo levado por homens encapuzados, enquanto abastecia no Petrox do bairro 13 de Julho.

*** O dinheiro era de um empresário de Lagarto, serviria para pagar funcionários e o assalto foi forjado por parentes. Daí a ausência de investigações.

Sobre D. Maria

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) vai bem como seu partido. Faz uma política forte de bastidores e é respeitada por toda a bancada.

*** No epicentro das especulações o nome dela aparece como candidata à reeleição. Ninguém se surpreenda com isso.

Edvaldo terá conversa

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), terá conversa com o presidente nacional do PDT, Carlos Luppi, logo após os festejos juninos. Já está agendada.

*** O encontra seria na semana passada, mas Edvaldo não viajou a Brasília.

Fabio no Jornal Nacional

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) falou para o Jornal Nacional, sobre o relatório do seu colega Samuel Moreira à proposta do Governo para a Reforma da Previdência.

*** – Há outras reformas, talvez mais importantes, do que a reforma da Previdência, como a reforma tributária, como já foi colocado aqui, disse Fábio em transmissão do JN.

Deu nas redes sociais

/// Dilma quer pensão – A Comissão de Anistia do governo federal pode analisar, na próxima quarta-feira, um processo em que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) pede indenização por perseguição política na época da ditadura militar. As informações são da Folha de S.Paulo.

*** O pedido da petista foi protocolado em outubro de 2002. Dilma foi torturada e presa durante os Anos de Chumbo, mas, segundo a própria ex-presidente, ela pediu a suspensão do processo enquanto ocupava cargos de ministra de Estado e de presidente da República. Após o seu impeachment, em 2016, ela recorreu para que o pedido voltasse a tramitar.

///Glenn vai à Câmara – O jornalista Glenn Greenwald confirmou presença na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimento sobre a série de reportagens relevando um suposto conluio entre o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, e procuradores da Operação Lava Jato. A audiência pública será realizada na próxima terça-feira, as 14h30.

*** O requerimento foi protocolado pelos deputados Túlio Gadêlha (PDT-PE), Camilo Capiberibe (PSB-AP), Márcio Jerry (PCdoB-MA) e Carlos Veras (PT-PE). Greenwald, além de jornalista, é escritor e advogado. Vencedor dos prêmios Pulitzer e Esso por revelar, à época no The Guardian, a existência dos programas secretos de vigilância global praticados pelos Estados Unidos.

///Maia critica Governo – Em entrevista à Revista Veja, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou a atuação do governo até o momento e avaliou que ela está sendo “voltada para os nichos que o elegeram” e não atende as preocupações da sociedade. O deputado ainda disse que o governo não se preocupa com as desigualdades.

*** “O presidente tem uma agenda muito voltada para os segmentos da sociedade que o levaram ao Palácio do Planalto. Ele fala a nichos bem específicos. Fala ao caminhoneiro, ao pessoal das armas, aos evangélicos, aos militares. Foca muito esses temas que são mais do cotidiano e não olha para uma agenda de longo prazo”, criticou Maia.

Um bom bate papo

Já trabalha – O deputado estadual Capitão Samuel está mesmo disposto a ser candidato a prefeito de São Cristóvão. Já trabalha para isso.

Quatro dias – Os festejos juninos começaram para valer e vão rolar até dia 30, mesmo que o Forrocaju tenha apenas quatro dias de shows.

Orla de Atalaia – A maior atração dos festejos juninos em Aracaju acontecerá na orla de Atalaia. Uma festa para turistas ver, mais calma e como muito forró.

Estância buscapé – A cidade de Estância também vai concentrar muita gente, em razão da tradição do barco de fogo, dos rojões e buscapé.

Jackson em festa – O ex-governador Jackson Barreto estará presente na maioria dos festejos juninos do Estado, mas se concentra mais em Aracaju.

Recursos a liberar – André Barros (PSC) passou a manhã atendendo a lideranças políticas, além de prefeitos e vereadores, sobre questão de recursos a liberar.

Tanta farmácia – Percebe-se que a cada dia aumenta o número de farmácias em Aracaju. Sinal que a população está adoecendo e comprando muito medicamento.

Tudo em ordem – A cidade de Capela também promove festejos juninos, com atrações de fora do Estado e artistas locais. A festa não foi suspensa e está tudo em ordem.

Desalinho da alma – Carlos Ayres Britto: “Mãos que ajeitam a roupa com esmero a cada dia bem que podiam evitar o desalinho da alma a toda hora”.