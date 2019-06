Valmir de Francisquinho inaugura reforma e ampliação de escola

22/06/19 - 06:23:37

Com a presença de centenas de itabaianenses, o prefeito do município serrano, Valmir de Francisquinho, inaugurou na manhã desta sexta-feira, 21, a reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Maria Andrade de Carvalho, localizada no povoado Flexas, zona rural de Itabaiana.

Durante o discurso, Valmir destacou as melhorias voltadas à educação municipal. “Todos nós sabemos a situação da qual se encontrava a educação do nosso município quando chegamos à Prefeitura. Além de elevar a autoestima dos professores com o pagamento dos salários rigorosamente em dia, ou até mesmo antecipado, reformamos cerca de 40 unidades de ensino de um total de 54 existentes”.

A Escola que antes atendia somente 34 alunos, agora passa a ter capacidade para atender 150 crianças. Além de toda a reforma estrutural, novas salas de aulas e um espaço voltado exclusivamente para leitura foram erguidos.

Fonte e foto assessoria