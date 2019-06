CONTAGEM REGRESSIVA: JÁ ESTÁ TUDO PRONTO PARA O FORRÓ CAJU 2019

23/06/19 - 05:45:09

Falta pouco para a maior festa junina da capital, o Forró Caju, que, nos dias 23,24, 28 e 29 de junho, animará quem for à praça de eventos Hilton Lopes, entre os mercados centrais de Aracaju, onde a Prefeitura de Aracaju realiza o tradicional evento, o qual conta, este ano, com patrocínio do Ministério do Turismo.

Diversas atrações locais e nacionais abrilhantarão mais uma edição da festa. Para garantir o sucesso do Forró Caju 2019, a Prefeitura de Aracaju organizou e executou com rigor o planejamento da festa, trabalho que envolveu e exigiu o empenho de equipes de diversas secretarias e órgãos da administração municipal.

Emsurb

Cerca de 250 pessoas da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), dos setores operacional, de espaços públicos e administrativo, atuarão diariamente no Forró Caju. Para manutenção da limpeza na Praça de Eventos, local de realização da festa, e nas áreas do entorno, a Diretoria de Operações mobilizará 110 agentes. No espaço interno do Forró Caju, a Prefeitura instalou 80 contentores de lixo e, nos arredores do local, duas caixas estacionárias, para colaborar na ação de limpeza e contribuir para o descarte regular.

Assistência Social

O Forró Caju também contará com o Camarote da Acessibilidade, que será destinado às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida que queiram prestigiar o evento. Este ano, a estrutura terá capacidade para receber 80 pessoas. Das vagas, cerca de 70 serão disponibilizadas aos interessados inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD), incluindo o acompanhante, e apenas 10 serão ofertadas aos visitantes não inscritos.

Semdec

Para a segurança interna do Forró Caju 2019, haverá a atuação de, aproximadamente, 300 profissionais, entre seguranças particulares e guardas municipais. O efetivo ficou definido a partir de contrato emergencial, diante da desistência de 180 guardas, que atuariam de forma extraordinária. Para fortalecer o combate ao furto de celulares, uma parceria foi firmada de forma inédita para cadastramento no serviço “Alerta Celular”. A secretaria da Defesa Social (Semdec), através do Procon Aracaju, atuará nos quatro dias de programação, junto a Polícia Civil, para cadastrar o público no serviço.

SMS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) contribuirá oferecendo os serviços do posto médico avançado, onde haverá médicos, enfermeiros e profissionais de apoio para assistir quaisquer eventualidades de urgência e emergência no local. A equipe de pronto atendimento contará com dois médicos, dois enfermeiros e seis técnicos em enfermagem. Na ocasião, o Previna Móvel, projeto da SMS que realiza testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis, também estará à disposição do público no festejo, com distribuição de preservativos masculinos e femininos e gel lubrificante. Além do trabalho no ponto fixo, seis agentes da SMS circularão pela festa distribuindo os insumos de preservação e alertando a população sobre a necessidade da precaução e comportamentos de risco.

SMTT

Durante os festejos, a população também deverá ficar atenta ao tráfego nos arredores da Praça Hilton Lopes, onde a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) realizará mudanças. A partir das 18h, o acesso à praça de eventos Hilton Lopes será bloqueado e, às 18h30, os veículos que estiverem na área interna do evento sem autorização poderão ser removidos do local. Pontos de táxi e de transporte coletivo também serão disponibilizados. A SMTT garante que aproximadamente 50 agentes de trânsitos atuarão nos quatro dias de Forró Caju.

Secom

Em todos os dias de festejos, a equipe da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) estará presente para registrar e transmitir as principais informações sobre tudo o que acontecerá durante o evento. Diversos conteúdos fotográficos, audiovisuais e textuais serão disponibilizados ao público por meio do site oficial da Prefeitura e de suas redes sociais.

Foto André Moreira