Danielzinho, João da Passarada, Cintura Fina e Gil Mendes abrem o Forró Caju 2019

Do autêntico trio pé-de-serra ao moderno forró eletrônico, o grande arraial da capital sergipana se reafirma como o maior e melhor São João do Nordeste e inicia mais uma edição neste domingo, 23 de junho. A abertura do Forró Caju 2019 contará com o brilho de artistas de Sergipe, como ‘Danielzinho o Caceteiro’ e ‘Cintura Fina’ e ainda o paulista quase sergipano ‘João da Passarada’. A pernambucana Gil Mendes também se apresentará no primeiro dia da festa mais aguardada do ano, que é realizada pela Prefeitura de Aracaju, com recursos próprios e patrocínio do Ministério do Turismo.

A partir das 22h, no Palco Luiz Gonzaga, o público poderá prestigiar o sergipano ‘Danielzinho o Kaceteiro’, que promete trazer o melhor do forró de vaquejada. “É uma alegria muito grande e me sinto muito lisonjeado em poder fazer parte de uma festa a nível do Forró Caju. O São João de Aracaju é muito importante para nós artistas sergipanos. É uma festa diferenciada por causa da estrutura que oferecem para gente e também pela valorização dos artistas da casa”, comentou.

O talentoso João da Passarada será a segunda atração da noite da véspera de São João. Presente desde a primeira edição do Forró Caju, o cantor promete animar o público com grandes sucessos do forró. A emoção do seu show ficará ainda maior, pois o artista terá o prazer de comemorar mais um aniversário cantando para os sergipanos. “É sempre um prazer participar desse grande evento. Uma festa tradicional e maravilhosa. Assim como todos os anos, prometemos muito forró”, afirmou.

Em seguida, sobe ao palco a sergipaníssima Cintura Fina, trazendo muitas novidades. “Preparamos um repertório eclético e atual, não esquecendo, é claro, do forró pé-de-serra. O Forró Caju é um título muito importante, pois tocar para um público tão caloroso e grandioso é marcante para qualquer artista. A festa dispensa comentários, pois é uma reunião de alegria, beleza, cultura e tradição. A prefeitura mais uma vez está de parabéns, pois em meio a crise em que o país se encontra o tradicional evento será realizado trazendo a alegria dos festejos juninos para a capital”.

A banda Gil Mendes é a responsável por encerrar a primeira noite de Forró Caju no palco Luiz Gonzaga. “Essa festa é cheia de alegria, energia positiva e muito carinho. Aracaju nunca decepciona. Eu amo cantar aí”, disse. O evento é gratuito, acontece nos dias 23, 24, 28 e 29, na Praça Hilton Lopes, situada entre os Mercados Centrais da capital, e faz parte do calendário junino brasileiro.

AAN

23/06/19 - 08:16:01