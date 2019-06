Material reciclável recolhido no Forró Caju irá beneficiar cooperativa do bairro Santa Maria

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), irá destinar os resíduos recicláveis recolhidos durante as quatro noites do Forró Caju 2019 para a Cooperativa de Reciclagem do Bairro de Santa Maria (Coores). Por conta disso, a destinação deste material está sendo motivo de comemoração pelos integrantes da cooperativa, localizada na zona Sul da capital.

Para facilitar ao público presente o descarte regular de materiais plásticos, garrafas Pet e outros tipos de embalagens, duas caixas PEVs (Ponto de Entrega Voluntária), com capacidade de 2.500 litros cada, serão dispostas em locais estratégicos na área entre os mercados centrais.

“Toda a logística que envolve o Forró Caju tem a preocupação do prefeito Edvaldo Nogueira, e isso inclui a destinação do lixo que é produzido durante o evento. Por isso, temos o cuidado para que os resíduos recicláveis tenham a destinação correta e, posteriormente possa ser reutilizado por uma das cooperativas do bairro Santa Maria”, enfatizou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

“O recebimento desse material, em sua maioria plásticos, é motivo de comemoração entre nós, pois através dele, conseguiremos dar um incremento na renda das famílias dos nossos 18 cooperados. Aqui faremos a triagem e a prensagem de tudo que pode ser reaproveitado”, explicou a presidente da Coores, Marilene Alves.

Além das caixas PEV’s, a Prefeitura irá disponibilizar outros dispositivos para o descarte correto de resíduos. Serão instalados no espaço interno do evento, 80 contentores de lixo e, nos arredores do local, duas caixas estacionárias, uma de 5 m³ e outra de 30 m³, de modo a dar celeridade a ação de limpeza.

A edição deste ano do Forró Caju será realizada com recursos próprios e patrocínio do Ministério do Turismo. O evento acontece nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho, na Praça de Eventos Hilton Lopes, entre os mercados centrais.

