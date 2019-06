POLICIAIS DO GETAM APREENDEM 88 PINOS DE COCAÍNA EM ESTÂNCIA

23/06/19 - 07:14:59

Policiais do GETAM do 6° BPM, apreenderam na tarde deste sábado (22), 88 pinos de cocaína na rua da Alegria no Centro da cidade de Estância.

Os PMs realizavam o patrulhamento ostensivo, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita e que ao perceberem a presença dos policiais, os elementos empreenderam fuga. Os elementos abandonaram uma bolsa plástica com 88 pinos de cocaína.

O entorpecente foi recolhido e encaminhado para a Delegacia plantonista para serem tomadas as providências cabíveis.