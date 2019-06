Prefeitura de Aracaju cativa turistas com recepção animada no aeroporto da capital

Uma recepção de boas-vindas calorosa. Da saída da aeronave até o saguão do aeroporto Santa Maria, os turistas que desembarcaram na capital sergipana neste sábado (22) foram acolhidos com o autêntico forró pé-de- serra. É dessa forma que a Prefeitura de Aracaju abre as portas da cidade aos turistas que chegam para conhecer, visitar e curtir os festejos juninos na terra do Forró Caju.

Essa ação faz parte do projeto ‘Vem Sentir Aracaju’, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Indústria, do Comércio e do Turismo (Smict), no âmbito do Planejamento Estratégico da atual gestão municipal.

Aos que acabavam de pisar em solo aracajuano, o trio Bola de Ouro ditava o ritmo do período, com xote, xaxado e baião. O casal de dançarinos da Quadrilha Xodó da Vila fazia o convite à dança e ao embarque na cultura nordestina. Embora sergipana, Margot Ruiz mora em Miami há dois anos e chegou neste sábado para uma estada de 15 dias na capital, período em que pretende dançar muito forró.

“Estou feliz por voltar à minha cidade. Estava com saudade desse calor humano. A gente sô vê isso aqui e São João só aqui também. Vou dançar bastante, aproveitar o Forró Caju. Quero eternizar ainda mais a minha cultura no coração. Cheguei Aracaju!”, disse sorridente.

O pernambucano Fernando Dias Vitor está em Aracaju pela segunda vez. Ao desembarcar no aeroporto logo sentiu o clima festivo da cidade. “A cultura dos sergipanos é muita linda e me atrai neste período. Aracaju é uma capital diferenciada, apresenta uma culinária fantástica e alegria típica da região. Estão todos de parabéns. A gente se sente feliz por ser recebido com tamanha alegria”, destacou.

Também radiante com a recepção ficou o cantor Naldo José. Ele veio do Ceará para fazer um show aqui na capital para a Comunidade Católica Shalom. “Aracaju é diferente. Estou amando. Recepção melhor não há. Forró é coisa boa. Nossa, estou encantado com tudo isso. Dá vontade de ficar aqui no aeroporto fazendo foto e aproveitando esse som maravilhoso”, colocou.

Para a diretora da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), Luciana Kariny, é importante receber bem o turista, em todos os períodos do ano. “É uma forma de demonstrar o carinho e o amor que nós temos por eles. Quando o turista é bem acolhido, ele faz questão de voltar e a gente fica feliz”, afirmou.

Ação

Os turistas receberam panfletos com informações de pontos turísticos de Aracaju, além de detalhes da Marinete do Forró, ônibus estilo jardineira que percorre lugares da capital, com muito forró e animação.

Estagiários do curso de Gestão de Turismo da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do curso de Guia de Turismo do Instituto Federal de Sergipe (IFS) também participaram da ação no aeroporto. “A gente nota muita organização por parte da Prefeitura local. Estamos contentes por retornar a essa cidade e presenciar o crescimento, notar essa evolução. Parabéns ao povo de Aracaju”, enalteceu o carioca João Luiz Silva.

Fonte e foto AAN