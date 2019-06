SEMIFINAIS DO ARRANCA UNHA ESQUENTAM ARRAIÁ NO CENTRO DE CRIATIVIDADE

23/06/19 - 05:33:52

Neste domingo (23) acontece as semifinais do Concurso de Quadrilhas no Arraiá do Arranca Unha, no Centro de Criatividade. A disputa definirá as finalistas desta edição. O evento faz parte do Encontro Nordestino de Cultura, promovido pelo Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE).

Entusiasta do evento, a presidente da Funcap, Conceição Vieira reafirmou o compromisso do governador Belivaldo Chagas com as tradições e fortalecimento da cultura nordestina e dos sergipanos. “O sistema produtivo de cultura do estado tem compromisso com o fortalecimento da nossa identidade cultural. Esse ano, o Governo do Estado resgata o selo ‘Sergipe é o Pais do Forró’ e também homenageia o paraibano ‘Jackson do Pandeiro’, um artista nordestino que superou todas as dificuldades e se tornou a maior expressão da diversidade rítmica da cultura brasileira, mais especialmente da cultura nordestina. A abertura do concurso do Arranca Unha é o marco inicial dos festejos juninos e fortalece, cada vez mais, a nossa história, a nossa cultura e as nossas tradições”.

Moradora do bairro, a cadeirante Maria Linhares, 66 anos, ressaltou sua emoção ao rever as quadrilhas no Centro de Criatividade. “Não perco uma apresentação. O concurso traz alegria para o bairro, traz alegria para a comunidade”, disse sem esconder a emoção e alegria com a realização do evento.

O cantor e compositor Sena, conhecido pelo engajamento na valorização da cultura nordestina frisou que o Arraiá do Arranca Unha tem uma valor fundamental para o bairro e para a cultura no estado. “Esse tipo de atividade é muito importante, pois o Centro de Criatividade, nessa época do ano, não é o mesmo sem a presença das quadrilhas juninas. O retorno do Arranca Unha à nossa casa, com toda essa força, com o espaço lotado já no primeiro dia é uma alegria enorme. A comunidade agradece de coração o apoio do Governo do Estado, porque esse evento além de trazer alegria, movimenta a comunidade e o comércio local”.

Etapas

Nas quatro primeiras eliminatórias, as quadrilhas classificadas foram Pioneiros da Roça, Assum Preto e Meu Chamego; Xodó da Vila, Século XX, Peneirou Xerem e Buscapé; Unidos em Asa Branca, Balanço do Nordeste e Asa Branca de Simão Dias; Meu Sertão; Arryba Saia; Amor Caipira; Massaracá; Encanto do Maturo; e Carcará.

As semifinais começam hoje (22), com apresentação das Quadrilhas: Asa Branca de Simão Dias, Encanto do Matuto, Carcará, Massacará, Arryba Saya, Unidos em Asa Branca, Xodó da Vila e Pioneiros da Roça.

Arraiá do Arranca Unha

Com mais de três décadas de história, o Arraiá do Arranca Unha é uma das mais tradicionais festas juninas de Sergipe e o concurso de quadrilhas juninas é o carro-chefe da programação. Iniciado em 1950 pelo líder comunitário João Cruz, o Arranca Unha foi incorporado ao Centro de Criatividade na década de 80, e evoluiu consideravelmente até se tornar um dos mais importantes concursos de quadrilhas do Estado. Este ano, 36 quadrilhas sergipanas participam da competição.