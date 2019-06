SMTT dá início à Operação Forró Caju 2019 neste domingo

A partir de domingo, 23, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju dá início à ‘Operação Forró Caju 2019’, um esquema especial de trabalho para garantir mobilidade e segurança viária na região dos Mercados Centrais durante a realização da mais famosa festa junina de Sergipe, uma realização da Prefeitura Municipal de Aracaju, com recursos próprios e patrocínio do Ministério do Turismo (MTur).

Cerca de 50 agentes de trânsito atuarão diariamente durante o evento, para melhor organizar o trânsito e orientar condutores e pedestres. As equipes da SMTT contarão, ainda, com o suporte de oito viaturas, quatro motocicletas, além da retaguarda dos operadores da Central de Monitoramento do Trânsito (118), instala na sede da SMTT.

Nos dias da festa, algumas intervenções serão feitas no trânsito nas proximidades do evento. O trabalho das equipes da SMTT terá início às 17h, com a montagem de um binário na avenida Otoniel Dórea. Às 18h, os agentes solicitarão aos condutores a retirada dos veículos que se encontram estacionados sem autorização na praça de eventos.

Já a partir das 18h30, se algum automóvel ou motocicleta ainda estiver na área, poderão ser guinchados e levados ao pátio da SMTT. Em seguida, se iniciará a operação dos pontos de bloqueio das vias no entorno do evento. A SMTT implantará, provisoriamente, cerca de 40 placas de regulamentação para a organização do trânsito.

Pontos de bloqueio

– Rua Apulcro Mota / travessa Hélio Ribeiro

– Avenida Otoniel Dórea / travessa Hélio Ribeiro

– Avenida Carlos Firpo / avenida Coelho e Campos

– Avenida Simeão Sobral / avenida Antônio Cabral

– Avenida Otoniel Dórea/ avenida Simeão Sobral

O diretor de trânsito da SMTT, Thiago Alcântara, explicou que os condutores terão rotas alternativas para ter acesso ao evento. “Estamos com estes pontos de bloqueio para garantir que o público tenha acesso com segurança ao local da festa. As avenidas Otoniel Dórea, Carlos Firpo, Simeão Sobral e a Travessa Hélio Ribeiro são as rotas alternativa para o escoamento dos veículos”, informou.

Transporte público

O transporte público também está garantido durante todos os dias de Forró Caju. Os ônibus e o Terminal de Integração do Mercado funcionarão normalmente até a meia noite, retornando à operação às 4h. Além disso, haverá dois pontos fixos de táxis para atender o público da festa; um na avenida Otoniel Dória e o outro na avenida Antônio Cabral.

23/06/19 - 07:58:09

Trabalho integrado

Superintendente da SMTT, Renato Telles destaca que todo o planejamento de trânsito para o Forró Caju está integrado ao trabalho dos demais órgãos municipais que vão atuar na realização do evento. “O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu todos os secretários e dirigentes envolvidos para alinhar as ações e reforçar que todos devemos nos empenhar para oferecer a melhor experiência possível para a população da nossa cidade e também para os turistas”, afirmou.

Renato ressaltou, ainda, que a Coordenação de Educação para o Trânsito da SMTT vai realizar ações de conscientização na região dos mercados para reforçar boas práticas no trânsito em um período festivo como esse. “Nunca é demais lembrar do perigo que é dirigir sob efeito de álcool. Esperamos que as pessoas levem isso em conta e dirijam com responsabilidade para que a gente possa chegar ao final dos festejos juninos apenas com histórias boas para contar”, finalizou.

Informações e imagens SMTT