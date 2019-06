Após criticas por “magreza” em foto, Mariana Rios faz desabafo e dispara: “O importante na vida é a gente ser feliz”. “Se hoje eu consigo estar com o corpo que desejo, é porque tenho equilíbrio”

“Vejo direto as pessoas incomodadas com questão de alimentação, com questão de peso, com algumas fotos. Então resolvi aproveitar para dizer para vocês que. para mim, Mariana, o importante na vida é a gente ser feliz”, começou.

E seguiu: “Todo mundo tem problemas, uns maiores que os outros. O que diferencia uma pessoa da outra é como ela lida com os problemas dela. No final das contas, o que importa é você ser feliz, se sentir bem. Não adianta você cuidar do seu corpo, rosto ou cabelo, se você não cuidar da sua parte espiritual, das doenças da alma. Hoje as pessoas estão preocupadas com o que têm por fora, e não com o que têm por dentro”.

Em seguida, continuou, falando sobre como cuida da sua saúde: “Então, pessoal, se hoje eu consigo estar com o corpo que desejo é porque tenho equilíbrio na minha vida. Não saio comendo todos os dias todos os doces do planeta, todas as frituras do mundo. A vida é um equilíbrio. Se eu posto tomando sorvete, comendo chocolate saudável sem açúcar, comendo arroz com feijão, é porque isso faz parte da minha vida. O segredo é ter equilíbrio. A gente tem que viver. Vou em festa e como os brigadeiros todos que tem na festa, mas aí no dia seguinte eu faço um exercício, me cuido. Como de 3 em 3 horas. Muito regradinha”.

E finalizou: “Parem com essas coisas. Vamos olhar pra dentro da gente. Vamos cuidar da parte espiritual. Não adianta você ficar preocupado se o outro está muito magro ou muito gordo, cuide de você, do seu equilibrio, da sua consciência, do seu coração”.

Fonte/Foto: globo.com