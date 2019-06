Bazar do Coração vai arrecadar recursos para o grupo Acalanto

24/06/19 - 09:12:39

Sabe aqueles ternos e gravatas alinhados do apresentador de TV que você tanto admira e as peças descoladas da influenciadora que você acompanha nas redes sociais? Alguns desses itens podem ser seus. E o melhor: além de adquiri-los por um valor simbólico, você irá contribuir com a formação de jovens vendedores e o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Apoio à Adoção – Acalanto Sergipe.

De 25 a 28 de junho, o Shopping Jardins, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e o Acalanto Sergipe realizam o ‘Bazar do CorAção’. A ação solidária acontecerá ao lado da loja Mundo Verde, no centro de compras localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE), e o atendimento ao público será das 12h às 21h.

Cada peça à venda será comercializada pelo valor máximo de R$ 30 e, para compor o belo acervo, o ‘Bazar do CorAção’ contou com a generosidade de pessoas queridas pelo público, que praticaram o desapego e doaram itens de moda e acessórios, novos e semi novos. Dentre as ‘peças-desejo’ para crianças, jovens e adultos, estão gravatas, paletós, camisas sociais, T-shirts, vestidos, calças, bermudas e calçados doados pelo jornalista Lyderwan Santos; o casal Nay Dantas e Agamenon Filho – criadores da grife Com Amor Eva (@ComAmorEva); Kércia, Julinha e Gustavo Silva (@PequenosSergipanos); Lívia, Clarinha e Leonardo Sampaio (@LiviaSampaioAliviando); Martha Mendonça, Carol Portugal e os pequenos Pedro, Malu e Lara (@TudoDeMaes); Renata e Helena Ribeiro (@ComFilhosEmAracaju).

A equipe de vendas do ‘Bazar do CorAção’ será composta por jovens que acabaram de concluir o curso de atendimento ao cliente promovido pelo IJCPM. Eles também são responsáveis pela precificação dos itens e arrumação da loja. “Além de praticarem solidariedade, os alunos terão a oportunidade de colocar em prática o conhecimento construído em sala de aula’, destaca a coordenadora de projetos sociais do IJCPM, Débora Guerra.

Toda a renda gerada com o bazar será destinada ao Acalanto Sergipe, projeto que busca garantir o direito à convivência familiar e comunitária a crianças e adolescentes. O grupo composto por pais e filhos por adoção e profissionais ligados à área realiza atividades relacionadas à prevenção ao abandono, ao atendimento dos já abandonados, incentivo à cultura da adoção e acompanhamento de famílias adotivas e biológicas, provendo orientação e apoio sociofamiliar.

Já o IJCPM atua na promoção dos crescimentos profissional e intelectual e elevando o potencial de empregabilidade de jovens de 16 a 24 anos, egressos ou estudantes da rede pública de ensino. Fundado em Recife (PE) no final de 2006, o instituto conta com seis unidades instaladas em quatro Estados – Pernambuco, Bahia, Ceará e Sergipe -, onde são realizados projetos voltados aos jovens moradores de comunidades vizinhas às unidades de negócios do Grupo JCPM. Desde janeiro de 2017, atua na capital sergipana, oferecendo cursos e atividades gratuitos de qualificação profissional, idiomas, informática básica e oficinas de férias, além de auxiliar na inserção dos jovens no mercado de trabalho.

‘Bazar do CorAção’

O quê? Bazar solidário, em parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), com artigos de moda e acessórios novos e semi novos. Toda a renda será destinada ao Grupo de Apoio à Adoção – Acalanto Sergipe.

Quando? De 25 a 28 de junho, das 12h às 21h.

Onde? Ao lado da loja Mundo Verde no Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito. Peças por até R$ 30.

Mais informações? (79) 2107.5577 (IJCPM)| shoppingjardins.com.br | ijcpm.com.br | acalantosergipe.org.br

Fonte: Shopping Jardins