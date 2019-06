CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE: PREFEITURA INCLUI E GARANTE DIREITOS NO FORRÓ CAJU

24/06/19 - 05:19:56

Maior festejo junino da capital, o Forró Caju 2019 é também sinônimo de acolhimento, respeito e, acima de tudo, de inclusão. Mais uma vez, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, proporcionou, ao público local e aos turistas com deficiência ou com mobilidade reduzida, o Camarote da Acessibilidade, um espaço privilegiado e acessível, adaptado às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no que se refere aos espaços destinados ao público com deficiência ou mobilidade reduzida, e na Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

Neste domingo, 23, primeiro dia de programação do Forró Caju 2019, uma realização da Prefeitura de Aracaju e patrocínio do Ministério do Turismo, o Camarote da Acessibilidade recebeu crianças, adultos e pessoas da melhor idade que são apaixonadas pelo São João, e que não quiseram perder a oportunidade de prestigiar a primeira noite do evento.

“Esse é um momento de motivação e de muito afeto. Com essa iniciativa, a Prefeitura reforça a essa parcela da população que uma festa como o Forró Caju também é destinado para ela. As pessoas com deficiente merecem carinho, dedicação e muito respeito, e vocês estão proporcionando tudo isso através deste camarote”, disse o jornalista e representante da Associação de Deficientes Motores de Sergipe, Arnon Andrade, referindo-se a iniciativa da Prefeitura de Aracaju em montar o camarote.

Assim como a LBI, o espaço reafirma a autonomia e a capacidade dessas pessoas para exercerem atos da vida civil em condições de igualdade. Segundo o secretário municipal da Assistência Social, Antônio Bittencourt, além de fazer com que esse público tenha acesso a um dos maiores eventos do estado, o camarote faz com que os cidadãos tenham o direito de exercer sua cidadania.

“O Forró Caju é uma festa que representa tradição, história, identidade e, com essa estrutura, inclusão social. Todos da Prefeitura de Aracaju, particularmente da Assistência Social, ficamos muito felizes em poder promover um espaço como esse. Estamos dando todo o suporte necessário, envolvemos os conselhos de representação da pessoa com deficiência e idosos com o intuito de poder fazer uma grande mobilização e incentivar a participação desse público. Entendemos que a festa só tem sentido se todos puderem participar”, disse.

Neste ano, o espaço foi ampliado. Na última edição da festa, o camarote comportava até 65 pessoas. Em 2019, o camarote pode receber até 80 pessoas. Quase 60 das vagas foram ocupadas por cidadãos que se enquadram no perfil, que fizeram a inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Aracaju. Além do espaço na festa, a secretaria disponibilizou um transporte para viabilizar o processo de locomoção de cerca de 20 inscritos.

“Toda a equipe se preocupou com tudo do início ao final da festa, principalmente no que tange ao processo de acessibilidade. Buscamos fazer com que os participantes se sentissem abraçados e aproveitassem o evento em uma estrutura totalmente adequada e com segurança”, reforçou a coordenadora de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Assistência Social, Edlaine Sena.

A dona de casa Helena Sá é mãe da Hanelle Sá, que possui atraso da coordenação motora global. Todos os anos, mãe e filha participam do evento. Para Helena Sá, ter um local destinado às pessoas com deficiência e com mobilidade mostra que a gestão se preocupa em promover um momento festivo para todos os cidadãos, independente da sua condição. “O que eu penso enquanto mãe e cidadã, é que eles têm direitos como qualquer pessoa que não possua deficiência. A minha filha é muito festeira, animada, se não fosse esse espaço não teria coragem de trazê-la. Sem dúvida, é necessário. A gestão está de parabéns pela organização”, disse.

Fonte e foto assessoria