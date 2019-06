CONFIANÇA VENCE TIME DO FERROVIÁRIO POR 1 A 0 E ENTRA NO G4 DA SÉRIE C

24/06/19 - 07:10:36

Na tarde deste domingo (23) o Confiança recebeu na arena Batistão, na capital sergipana, a equipe do Ferroviário do Ceará, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Essa partida marcou o fim dos jogos de ida da competição.

Com a bola rolando uma partida igual e bastante disputada. No primeiro tempo o time proletário teve as melhores oportunidades de abrir o placar. Na segunda etapa a partida manteve o mesmo equilíbrio e o Confiança conseguiu balanças as redes aos 23 minutos com o atacante Renan Grone. Após, o gol o clube cearense melhorou na partida, mas não teve chances nas investidas. Final, Confiança 1×0 Ferroviário.

Com a segunda vitória seguida, o Confiança subiu para o quarto lugar do Grupo A, com 14 pontos, deixando para trás o Botafogo-PB. O Ferroviário segue na ponta da chave, com 19 pontos.

Confira a classificação de momento do grupo A:

1) Ferroviário 19 pontos

2) Santa Cruz 16 pontos

3)Sampaio Corrêa 14 pontos

4) Confiança 14 pontos

5) Botafogo-PB 12 pontos

7) Náutico 11 pontos

7) Globo 09 pontos

8) Imperatriz 08 pontos

9) Treze 06 pontos

10) ABC 05 pontos

Os dois times voltam a campo no próximo domingo. O Ferroviário recebe o Botafogo, às 17 horas, no Presidente Vargas, em Fortaleza. Um pouco mais tarde, o Confiança visita o Sampaio Correa, às 18 horas, no Castelão, em São Luís.

Fonte e foto Federação Sergipana de Futebol