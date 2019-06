Dia de São João na capital é de muito arrasta-pé no Forró Caju 2019

24/06/19 - 09:31:47

Para a tradicional noite de São João da capital sergipana, a Prefeitura de Aracaju preparou uma programação especial para a segunda noite do Forró Caju 2019, evento que a gestão municipal realiza com recursos próprios e patrocínio do Ministério do Turismo. Tire a camisa xadrez do armário, prepare-se para o arrasta-pé, convide todos os amigos e vá festejar na Praça de Eventos Hilton Lopes, entre os mercados centrais da cidade.

Nomes consagrados do forró fazem parte da programação do Forró Caju 2019. Nesta segunda-feira, a partir das 22h, no Palco Luiz Gonzaga, a prefeitura leva apresenta a irreverência da sergipana Amorosa, a sanfona universal do itabaianense Mestrinho, o forró eletrônico da banda Cavaleiros do Forró e a performance de Samyra Show.

A cantora Amorosa, referência na música sergipana e parte da história do Forró Caju, promete reviver clássicos da música nordestina. “Pretendo animar o público com os consagrados nacionais, do nordeste, e também os locais. Vai ser lindo rememorar um tempo em que o nosso maior prazer era dançar forró pelo espírito junino. Esse evento já faz parte da minha história como artista e é como cantar na casa da família, entre amigos, pois o povo se torna parte dessa jornada”, comemorou”, comemora.

Com carreira internacional, o sanfoneiro sergipano Mestrinho, filho de Erivaldo de Carira, subirá ao palco Luiz Gonzaga às 23h30. “O Forró Caju é emblemático e Aracaju já não vive sem ele. Esse evento é tão importante para não deixar morrer essa cultura maravilhosa e eu fico grato de tocar. Preparei um show especial. Venham curtir comigo”, convida.

Após apresentações em edições anteriores e a gravação de um DVD na capital sergipana, a banda Cavaleiros do Forró trará seus grandes sucessos. “Estamos com novas músicas para o público sergipano, como ‘Amando por 2 e Bebendo por 10’, ‘Saideira’ e ‘Imagine Aí’. Mas, claro, no show ainda terão as músicas mais estouradas de amigos cantores”, detalha um dos integrantes do grupo, Jailton Santos.

O cantor Ramon aproveita para agradecer mais uma oportunidade de tocar no Forró Caju. “Esse nosso amor pela capital sergipana é tão grande e recíproco que estar de volta a Aracaju no período junino nos enche de alegria. A cidade se tornou uma segunda casa, porque sempre que tocamos aqui, a recepção e vibração do público é enorme”.

A cantora Samyra Show, dona de uma voz marcante e inconfundível, fechará a noite com grandes sucessos dos 20 anos de carreira da artista, além das canções inéditas do seu novo CD/DVD. Este novo projeto, aliás, conta com participações de Wesley Safadão e Xand Avião.

Foto Edinah Mary