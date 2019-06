FILHO DE LUCIANO HUCK SOFRE ACIDENTE E PASSA BEM APÓS SER OPERADO

Nota do hospital diz que Benício está lúcido e orientado

De acordo com o próprio Luciano Huck o filho foi operado e passa bem. Em uma rede social, o apresentador disse que “para evitar as informações desencontradas que já circulam, nosso filho, Benicio, sofreu um acidente praticando wakeboard na tarde de ontem na baia da Ilha Grande (RJ). O casal tem mais dois filhos.

Segundo Huck, Benício está sendo assistido pelo médico João Pantoja, em conjunto com a equipe do neurocirurgião Gabriel Mufaref, e a pediatra Andrea Paiva, que acompanha Benício há anos. Agradecemos as inúmeras preces e manifestações de carinho. O comunicado é assinado por Angelica & Luciano.

O Hospital Copa Star divulgou, no fim da tarde de hoje (23), o primeiro boletim médico sobre o estado de saúde de Benício Huck, de 11 anos, submetido à neurocirurgia, vítima de traumatismo cranioencefálico com afundamento têmporo parietal direito associado a hematoma extradural subjacente ao afundamento.

A nota do Hospital Copa Star informa que a cirurgia transcorreu sem intercorrências. “O paciente encontra-se lúcido, orientado, movimentando os quatro membros, respirando por meios próprios e estável sob o ponto de vista neurológico e hemodinâmico, sem previsão de alta hospitalar, no momento.

Marinha

Em nota, o Comando do 1º Distrito Naval informou que a Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis tomou conhecimento da ocorrência de acidente de lancha envolvendo a família do apresentador, nas proximidades da Ilha Grande. De acordo com o comunicado, uma equipe de busca e salvamento foi imediatamente enviada até a área onde a lancha estaria e informada pelo comandante da embarcação que Benício se desequilibrou e bateu com a cabeça na prancha de wakeboard.

“Por tratar-se de pancada na cabeça, os seus responsáveis optaram pela condução ao hospital para realizar os procedimentos médicos para esse tipo de acidente”, destacou a nota. A Marinha informou ainda que não houve acidente com a embarcação.

Esporte aquático

O wakeboard é um esporte aquático praticado com uma prancha puxada por uma lancha. Essa prática é muito popular no mundo todo, inclusive no Brasil.

Foto reprodução redes sociais