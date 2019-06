Forró Caju 2019: atrações da primeira noite atraem multidão à praça de eventos

24/06/19 - 06:19:02

Com atrações locais e nacionais no palco principal, a primeira noite do Forró Caju 2019 abrilhantou a véspera da noite de São João na capital sergipana, neste domingo, 23. A praça de eventos Hilton Lopes, localizada entre os mercados centrais de Aracaju, ficou repleta de sergipanos e turistas que escolheram celebrar a noite na festa mais representativa do período junino no estado. No palco Luiz Gonzaga, passaram Danielzinho O Kaceteiro, João da Passarada, Cintura Fina e Gil Mendes. O Forró Caju 2019 é realizado pela Prefeitura de Aracaju, com o patrocínio do Ministério do Turismo.

O melhor do forró de vaquejada foi trazido por Danielzinho O Kaceteiro, que já participou de mais de 12 edições do evento. Além de fazer com que o público não parasse de dançar, o cantor também fez selfies com o público enquanto apresentava toadas típicas. Natural de Aquidabã (SE), Danielzinho destacou a emoção por participar mais uma vez da grande festa junina da cidade. “Agradeço e estou muito feliz com esse convite. É sempre uma alegria imensa estar no Forró Caju e saber que estamos fazendo sucesso aqui, como em outros estados”, ressaltou.

O sergipano Israel Souza, autônomo, prestigiou a noite de Forró Caju especialmente por conta do show de Danielzinho. Para ele, foi a grande atração da noite. “Me criei em Pedrinhas, interior de Sergipe, e lá a vaquejada é muito forte na cultura. Essa tradição me faz gostar muito do estilo e vir caracterizado, com botas e chapéu de vaquejada, para curtir a noite toda”, assegurou.

Segunda atração da noite, João da Passarada é marca registrada da festa por animar os forrozeiros desde a primeira edição. O artista transmitiu ao público a emoção de comemorar o seu aniversário cantando no palco principal do Forró Caju 2019. “É um prazer imenso subir no palco para mandar forró para essa multidão e ainda comemorar meu aniversário nessa festa linda. Este é o São João mais bonito de Aracaju e é maravilhoso poder participar”, afirmou o artista, que completa 50 anos de idade.

Há cerca dois meses, o motorista Hilton de Jesus criou a sua companhia especialmente para o Forró Caju. A partir deste ano, a dupla Tinho e Maria Baixinha passou a integrar os festejos juninos da cidade. Boneca, Baixinha foi criada por Tinho em homenagem a sua avó, que, aos 93 anos, dá nome à criação e inspira devido a sua animação. “Prefiro que essa seja a companhia. Ela me escuta, me atende, dança no ritmo certinho e garante diversão a noite toda. É muito bom ter com quem dançar ao som de uma programação tão boa como a do Forró Caju”, elogiou Hilton, que prometeu dançar a noite toda com a sua Maria Baixinha.

A sergipanidade da banda Cintura Fina, cujo talento já circulou em turnê na Europa, não poderia deixar de estar presente no Forró Caju. Já era madrugada do dia 24 quando o grupo subiu ao palco Luiz Gonzaga e apresentou um repertório variado. Comandada pelos vocalistas Márcia Glover e Neto Marques, a banda é caracterizada por apresentar forró elétrico com letras românticas.

“O Forró Caju é tradição para o Nordeste inteiro e todos os anos com a mesma energia. Nós agradecemos a oportunidade de coração, é uma emoção muito grande. Como forma de reconhecimento a esse público, estamos trazendo novidades: as músicas “Quem diria” e “Pegando geral mesmo”, que a galera conferiu na internet para cantar com a gente no show”, destacou Márcia Glover.

Para encerrar a primeira noite da festa, Gil Mendes soltou a voz e não deixou ninguém parado. A pernambucana já foi vocalista de grandes bandas de forró, como Forró da Curtição e Forró dos Plays, e segue carreira solo há três anos. Segundo ela, estar em Aracaju é sempre um presente. “É maravilhoso estar aqui, passear um pouco pela cidade antes do show e, principalmente, para participar do Forró Caju, que eu amo. É uma oportunidade de cantar e encontrar um público maravilhoso, que conhece e curte meu trabalho. Inclusive, a galera já está me intitulando como uma cidadã de Aracaju e eu fico muito feliz por isso”, garantiu a artista.

O Forró Caju 2019 segue animando o público nesta segunda, 24, dia de São João, e nos próximos dias 28 e 29, véspera e dia de São Pedro, respectivamente.

Foto: Marcelle Cristinne

AAN