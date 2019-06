FORRÓ CAJU PROJETA ARACAJU PARA O PAÍS INTEIRO, DIZ EDVALDO NOGUEIRA

24/06/19 - 06:33:32

O prefeito Edvaldo Nogueira compareceu à primeira noite do Forró Caju neste domingo, 23. A festa, tradição de Aracaju, reuniu milhares de pessoas que ocuparam a praça dos mercados no Centro da cidade, para celebrar a véspera do São João. Para o prefeito, o Forró Caju tem grande importância uma vez que projeta a cidade para todo o país. A festa, inclusive, foi um dos principais destaques do programa “São João do Nordeste” exibido pela TV Globo para todos os nove Estados da região. O Forró Caju é uma realização da Prefeitura de Aracaju e conta com patrocínio do Ministério do Turismo.

“O Forró Caju é o xodó da nossa capital. É a festa que projeta o nome da nossa cidade para o Brasil.O Forró Caju é simbólico da nossa cultura popular e traz alegria, animação e muito energia, além de movimentar a nossa economia. Serão quatro dias de festa de celebração do trabalho, da tradição e da nossa mais profunda cultura”, afirmou o prefeito.

A primeira noite do Forró Caju contou com shows de Danielzinho, João da Passarada, banda Cintura Fina e Gil Mendes, além de grupos folclóricos, quadrilhas e trios pé-de-serra. Nesta segunda-feira, 24, a festa continua com Amorosa, Mestrinho, Cavaleiros do Forró e Samyra Show.

Para o deputado federal Fábio Mitidieri, que indicou uma emenda do orçamento da União para o Forró Caju, é “motivo de felicidade ver a multidão que escolheu a festa para celebrar São João”.

“Estou muito feliz com esta multidão aqui se divertindo no Forró Caju, que é o nossa principal festa junino. Poder ter ajudado na realização me deixa ainda mais feliz. Sou amigo e parceiro do prefeito, sei que ele faz tudo com muito carinho e zelo, e com o Forró Caju não foi diferente. Está de parabéns o prefeito e o Ministério do Turismo que destinou recursos para a festa comprovando a relevância do Forró Caju para o cenário cultural e turístico brasileiro”, destacou.

De mesmo modo, o deputado federal Fábio Henrique elogiou a gestão municipal pela realização da festa, mesmo diante das dificuldades econômicas do país. “O prefeito Edvaldo fez uma festa dentro do que foi possível. Seria errado fazer uma festa para ficar devendo depois, então a edição deste ano está bonita. De parabéns a prefeitura e todos os envolvidos”, disse.

O ex-governador Jackson Barreto, criador da festa, também esteve no Forró Caju e destacou o empenho do prefeito Edvaldo Nogueira para que a festa ocorresse. “Aracaju precisa desta festa. Então estou muito feliz. O Forró Caju voltou com muita força. Parabéns ao prefeito e ao povo”, declarou.

Os vereadores Nitinho Vitale (presidente da Câmara), Seu Marcos (vice-líder da bancada governista), Evando Franca e Camilo Lula também participaram do evento.

AAN

Foto Ana Licia Menezes