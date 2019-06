POLÍCIA PRENDE HOMEM POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE EM MOTOCICLETA SEM PLACA

24/06/19 - 07:48:49

Policiais militares da 5ª CIPM, sob o comando do major Márcio, prenderam na noite deste domingo (23) Manoel Messias dos Santos Júnior, 26 anos, conduzindo uma motocicleta sem placa e ao ser dada a voz de parada empreendeu fuga e foi alcançado e abordado.

O condutor apresentava sinais de embriaguez e quando realizado o exame de alccolemia apresentou o resultado de 0,58 mg/l. Ele foi conduzido a Delegacia de Neópolis em flagrante pelo crime de trânsito e veículo apreendido por infração administrativa.

Já no sábado (22) os militares prenderam na noite de sábado (22) Anderson Luiz Guimarães da Silva, 40 anos, portando um revólver calibre .38 quando se deslocava num veículo de transporte coletivo com destino a Santana do São Francisco.

Anderson foi abordado ainda dentro do veiculo e possui também mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio à sua ex-esposa. O acusado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Neópolis.