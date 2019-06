ITABAIANA ESTÁ CLASSIFICADO PARA A TERCEIRA FASE DA SÉRIE D DO BRASILEIRO

24/06/19 - 05:11:21

Uma partida emocionante e com cinco gols foi assim o confronto entre Itabaiana x ASA de Arapiraca, na noite deste sábado (22), no estádio Etelvino Mendonça, no município de Itabaiana.

Com a bola rolando o tricolor serrano demostrou superioridade e abriu o placar com Gaúcho. Em seguida Luiz Paulo ampliou a vantagem de pênalti. Ainda no primeiro tempo o zagueiro Berto foi expulso do Itabaiana. Na falta cobrada por Júnior, o meia Paulinho diminuir para o ASA.

No segundo tempo, o Itabaiana manteve a mesma postura ofensivamente e o meia Aurélio fez um golaço de fora da área para o Itabaiana. O tricolor precisava de mais um gol para garantir a classificação e ele veio com o atacante Zé Arthur. Final de jogo, Itabaiana 4×1 ASA.

Com o resultado o Itabaiana está classificado para terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Em breve a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai divulgar os detalhes dos confrontos da próxima fase.

Ficha Técnica:

Itabaiana venceu com: Weide Andrade, Renato, Berto, Hugo, David, Ronald, Daniel, Gaúcho e Aurélio, Ila e Luiz Paulo. Time treinado pelo técnico Ferreira.

ASA perdeu com: Marcão, Marcelo, Salazar e Walter, Foguinho, Paulinho, Dinda, André Beleza e Júnior, no ataque Tauhan e Manga.

Fonte e foto Federação Sergipana de Futebol