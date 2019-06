Luma Costa renova votos de casamento no Caribe e se declara ao marido. Com a presença de Antonio e Eduardo, seus filhos, a atriz celebrou sete anos ao lado de Leonardo Martins

“Hoje. 23/06. Nosso dia! Eu não me canso de casar com você! Renovamos nossos votos de novo no dia do nosso primeiro casamento. 7 anos de casados. 10 anos de história. 2 filhos. AMOR infinito. Tão bom encontrar minha alma gêmea nessa vida. Leo Martins, AMO que você sempre me pede em casamento todos os dias e ainda me leva para os lugares mais lindos desse mundo e casa comigo de verdade de novo lá. Sério, me belisca? TE AMO. ❤️”, escreveu Luma na sua rede social.

A cerimônia em Kamalame Cay, nas Bahamas, foi celebrada por uma reverenda. O filho mais velho do casal, Antonio, também abençoou as alianças dos pais.

Amiga do casal e madrinha de Eduardo, o filho mais novo da atriz e do empresário, Marina Ruy Barbosa comentou na rede social de Luma sobre a nova cerimônia: