Ritmos nordestinos embalam a noite do Arraiá do Povo na Orla

24/06/19 - 07:02:35

O Arraiá do Povo segue com as atrações até o dia 30 de junho

Na capital do forró, a festa mais esperada do ano chega ao seu terceiro dia com um grande e animado público. Na noite do último sábado, 22, o Arraiá do Povo na Orla de Atalaia atraiu milhares de pessoas para prestigiar o evento repleto de atrações que fortalecem a identidade cultural sergipana.

A Filarmônica Lira Paulistana, de Frei Paulo, realizou apresentação de abertura seguida da Quadrilha Assum Preto que encantou a todos com seu xote, xaxado e baião. “São João é sem dúvidas a festa mais encantadora da região. A música, as comidas, as cores e as deslumbrantes quadrilhas formam um lindo conjunto cultural”, declara a aracajuana de 22 anos, Isabele Sabrine. Enquanto isso, Odir Caius e Seu Biná complementam o show no Barracão da Clemilda.

O cantor pernambucano Cezzinha participa de mais um ano festejando e enaltecendo o forró popular nordestino. “Fazer parte de um São João que se tornou referência da nossa terra é muito especial. Hoje cantamos e decantamos a nossa alma e essência, só tenho a agradecer”, reconhece. No Palco de Jackson do Pandeiro também se apresentaram Edgar do Acordeon e Santana, e Baião da Penha.

Com a participação de cantores convidados como Pedro Luan, Nana Trio, entre outros, Lucas Campelo – vocalista e integrante do Projeto Domiguinhos – apresentou um repertório que enaltece o trabalho desse consagrado músico. “É um tributo que além de eternizar a memória de um ilustre artista, estimula a cultura no Estado”, destaca o sanfoneiro e aponta a importância que o Encontro Nordestino de Cultura exerce na promoção de artistas locais.

No Barracão da Clemilda ou no Palco Jackson do Pandeiro, o forró é garantido! Segundo a soteropolitana Eliete Moreira Santos, 56 anos, o ritmo pé de serra é o protagonista da noite. “Estou encantada em como um evento tão grande consegue proporcionar uma celebração rica em cultura e com essa tranquilidade que estamos vendo aqui no Arraiá do Povo”, confessa Eliete ao confirmar presença no evento com a sua família nos próximos dias.

