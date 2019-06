Senado diz que Candisse ja deixou assessoria parlamentar

24/06/19 - 01:35:59

A jornalista Candisse Matos afirmou, neste domingo (23), ao site Metrópoles e ao Faxaju Online, que priorizou sua saída do gabinete do senador Rogério Carvalho para ficar na Liderança da Minoria, justamente por conta do envolvimento com o senador. Candisse Matos revelou que trabalhou até o início deste mês de junho e pediu exoneração do cargo, embora continue atuando na assessoria do senador, extraoficialmente,

Candisse Matos disse ainda que, “como o casal está com pretensões futuras de oficializar a relação”, ela já teria se exonerado de qualquer função no Senado, o que foi confirmada pela Assessoria de Imprensa do Congresso”. Lamentou a publicação como tentativa de denunciar um fato, “porque sempre fui profissional da área e sempre trabalhei fazendo esse tipo de assessoria. É lamentável”.

A jornalista Candisse Matos, que foi assessora de imprensa do então pré-candidato ao Senado Rogério Carvalho, confirma que depois do resultado das eleições, em que ele foi eleito para assumir o mandato, foi nomeada Assistente Parlamentar Júnior, AP-09, no gabinete do próprio senador, onde continuava prestando serviço de assessoria.

A assessoria de imprensa do Senado confirmou ao portal Metrópoles que Candisse Matos foi exonerada do cargo inicial dia 27 de fevereiro e nomeada no mesmo dia para o cargo de Assistente Parlamentar Intermediário, AP-10, do Gabinete do Bloco da Liderança da Minoria no Congresso, com exercício no Gabinete do Senador Rogério Carvalho e desde o início deste mês não ocupa mais cargos naqueles setor