Sinpol-SE participa de caminhada contra fim de direitos na Reforma da Previdência

24/06/19 - 21:52:36

Nesta terça-feira (25), as forças de Segurança Pública civis do Brasil realizam o Dia Nacional de Protesto que acontecerá em todas as unidades da federação, com o objetivo de chamarem a atenção do Governo Federal para o tratamento desigual apresentado no relatório à Reforma da Previdência (PEC 06/2019). O ato é coordenado nacionalmente pela União dos Policiais do Brasil (UPB) e conta com o apoio da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol).

Para marcar a data em Sergipe, entidades sindicais e seus filiados se reunirão nesta terça-feirça (25), a partir das 7 horas, em uma caminhada que segue do posto Petrox (saída de Aracaju/SE, BR 235) até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), situado também na BR-235. Ao término da caminhada, o grupo participará de um café da manhã na sede da PRF, onde serão definidos detalhes sobre a participação destas mesmas entidades em um ato unificado que acontece dia 2 de julho, em Brasília/DF, onde ocorrerá uma grande manifestação contra o Governo Federal, com a mesma temática, envolvendo representações das forças Segurança Pública não militares de todo o Brasil.

Estarão presentes na caminhada representantes da União dos Policiais do Brasil em Sergipe, que é composta pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de Sergipe (SINPRF/SE), Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), Sindicato da Polícia Federal (Sinpef/SE), Sindicato dos Guardas Municipais de Aracaju (Sigma), Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF/SE), Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Secretaria de Justiça (Sindipen/SE), Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe (Sindasse) e Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF-SE).

Luta nacional – O Sinpol/SE convida todos os filiados a fazerem parte desta caminhada que acontece nesta terça-feira, 25, a partir das 7h, ação que integra o calendário nacional de mobilização pelo direito do policial civil se aposentar.

O Sinpol/SE também lembra aos filiados que nesta-quarta-feira, 26, às 16h, no auditório da Academia de Polícia Civil (Acadepol), acontece a Assembleia Geral Extraordinária da categoria, com pauta que trata da luta local de todos os policiais civis que atuam em Sergipe.