Turistas aprovam organização do Forró Caju 2019 e da cidade

24/06/19 - 06:39:01

A boa fama da capital sergipana atrai sempre turistas ávidos por constatar com os próprios olhos o que imaginam. Aqueles que escolheram experimentar a cidade durante os festejos juninos não se arrependem. Durante o primeiro dia do Forró Caju 2019, 23, puderam adicionar a tour por Aracaju uma ótima atividade: dançar muito, curtindo toda a expressividade da cultura musical sergipana.

O empresário Diego Santos Peixoto, 28 anos, e sua família, vieram de Salvador, capital baiana, e são um exemplo claro. Esticaram sua permanência na cidade, na busca por aproveitar tudo que ela pode oferecer. “A gente comprou um pacote de resort e aproveitamos para participar dessa festa. Estamos gostando muito da animação das pessoas e da programação, ainda mais por valorizar o tradicional, como eu vi as quadrilhas e os trios pé de serra. Já sabíamos da fama do Forró Caju e viemos conferir. Pena que já voltamos amanhã, se não, aproveitaríamos todos os dias”, diz.

Há quem tenha vindo de muito mais longe, querendo ver de perto se Aracaju atende às expectativas criadas, além de experienciar uma forma diferente de celebrar os festejos juninos. “Só conhecia essa festa pela televisão, sempre achei muito bonito. A Prefeitura está de parabéns pela realização, porque está conseguindo fazer justiça a fama boa da cidade. Se Deus quiser, vou curtir tudo, porque acho muito diferente do que fazemos lá no interior de São Paulo”, explicou o operador de máquinas pesadas, Rodrigo Augusto da Silva, de São José do Rio Pardo, São Paulo.

A forma como a cidade é bem cuidada e a receptividade dos aracajuanos chamou a atenção de Mirlene Garcia, 55 anos, que veio de São Caetano do Sul, São Paulo. “Estou adorando a cidade, é muito limpa e estruturada. As pessoas muito educadas. Além disso, me senti muito segura em todos os locais em que estive, e isso é muito importante. Em relação à festa, como professora de artes, gostei muito dessa valorização da cultura local”, ressalta.

Não é raro que Aracaju cause encanto assim que os turistas se instalam, aumentando o carinho na mediada que se dedicam a conhecê-la melhor. No final do processo, levam na bagagem as boas histórias e a certeza de que sentirão saudade. “Visito a cidade pela primeira vez, muito feliz com o que vi. Muita organização e opções para visitar. Estou em um grupo de amigas, vamos voltar para casa amanhã, mas com pesar, pois está sendo tudo maravilhoso. Ainda fechamos com ‘chave de ouro’, porque o evento está lindo, bem decorado, e nos sentimos bem à vontade”, garante Rosana Rosseto, 65 anos, visitante de Santos, São Paulo.

O Forró Caju 2109 é uma realização da Prefeitura de Aracaju, com recursos próprios e patrocínio do Ministério do Turismo e segue animando o público nesta segunda, 24, dia de São João, e nos próximos dias 28 e 29, véspera e dia de São Pedro, respectivamente.

Foto Sérgio Silva