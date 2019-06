Verão 90- Lidiane aparece com novo visual e surpreende a todos. Quinzão tenta alertar Quinzinho sobre Mercedes e um milionário italiano entra em ação

Lidiane (Claudia Raia) vai decidir dar um tapa no visual e deixará Quinzão(Alexandre Borges) BABANDO! Mas antes disso, Mercedes (Totia Meireles) vai apelar para Quinzinho (Caio Paduan) e pedir que ele tente fazer o pai mudar de ideia sobre a separação. E falando em Lidiane e Mercedes, as duas vão disputar as atenções em um chique leilão, mas quem vai ganhar todos os holofotes é um certo magnata italiano…

Mercedes consegue convencer Quinzinho a ter uma conversa com o pai para tentar fazê-lo mudar de ideia sobre a separação. Ele vai até o hotel e o flagra com Lidiane na piscina. O playboy ignora a Pantera e pede uma conversa particular com Quinzão .

E o garoto já começa jogando pesado:

“Pai, você tá falando sério?! Vai largar a minha mãe por uma atriz de pornochanchada?!”

Quinzão não deixa barato: além de defender a namorada, também diz umas boas verdades para o filho:

“A Lidiane é uma estrela! E você desistiu de casar com a Larissa, namorada de anos, porque se apaixonou pela Dandara (Dandara Mariana), que é uma dançarina de lambada!”