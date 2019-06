ACIDENTE ENTRE DOIS VEÍCULOS DEIXA UM MORTO E QUATRO FERIDOS NA BR-101

25/06/19 - 08:03:04

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou um morto e quatro pessoas gravemente feridas

A colisão aconteceu nesta segunda-feira (24) na BR-101 em Cristinápolis e as informações são de que uma das vítimas foi socorrida pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA), porém teve uma parada cardiopulmonar ao chegar no aeroporto e morreu. Outras quatro vitimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Agentes da PRF também foram acionados e estiveram no local do acidente.