Ações preventivas garantiram tranquilidade no primeiro final de semana

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), não mediu esforços para garantir a beleza e alegria dessa grande festa. Durante os dois primeiros dias de programação do Forró Caju 2019, um amplo esquema de segurança foi executado com sucesso, para proporcionar maior tranquilidade ao evento. O resultado foi positivo, sem registro de ocorrências graves, com intervenções em situações pontuais, sem geração de riscos ao público em geral.

Para chegar a esse resultado, a ação preventiva foi realizada de maneira intensa, como ressalta o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida. “Investimos em recursos que reforçassem essas medidas preventivas. Executamos uma rigorosa revista na entrada e saída do evento, para evitar a entrada de produtos ilícitos. Através da Guarda Municipal foi efetivado o patrulhamento, que gerou impacto positivo, tendo em vista que não registramos ocorrências. Intervenções em situações pontuais relacionadas apenas a brigas. A festa foi tranquila. Tudo sob controle e com atuação efetiva de todos os agentes envolvidos”, ressaltou.

A ampliação do sistema de videomonitoramento na área interna do Forró Caju possibilitou o acerto nas ações. Além das câmeras da Secretaria da Segurança Pública (SSP), já instaladas no local, funcionaram cinco câmeras interligadas à base móvel de videomonitoramento da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e as demais câmeras instaladas em pontos estratégicos, para ampla cobertura do evento. “Contamos com 30 câmera, ao todo. Acompanhamos essas imagens através de uma central montada no espaço do evento e também por meio dos monitores que integram o ônibus da GMA. Essas câmeras possuem longo alcance e boa qualidade imagem. Vale destacar que não houve situações que demandassem condução à Delegacia”, frisou o secretário.

Para a operação de segurança, no espaço interno do evento, o efetivo empregado foi de 210 agentes, sendo 70 guardas municipais, 70 seguranças contratados e 70 agentes de apoio. ” Atuamos de forma integrada com os demais órgãos de segurança, como é o caso da Polícia Militar de Sergipe (PM/SE), que atuou no entorno do evento, e a Polícia Civil”, destacou Luís Fernando.

Além disso, o evento contou a presença da Defesa Civil de Aracaju, durante todas as noites, para monitoramento das estruturas. Também fizeram parte da cobertura para segurança do público e demais participantes do evento os agentes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e 40 bombeiros civis.

O Forró Caju 2019 é realizado pela Prefeitura de Aracaju, com o patrocínio do Ministério do Turismo.

