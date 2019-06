Almeida diz que é candidato a prefeito e que deixou o MDB porque tem “dois governos”

25/06/19 - 14:06:12

O ex-senador Almeida Lima, afirmou na manhã desta terça-feira (25), durante entrevista aos jornalistas Paulo Sousa e Rosalvo Nogueira, que é pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo Partido Verde (PV). Almeida confirmou a informação passada por Reinaldo Nunes, de que seria candidato do PV.

Almeida confirmou sua filiação ao PV e disse que os motivos que o levaram a deixar o MDB foi o fato de o partido ter “dois governos, do estado e municipal. “Eu estou no PV sim. Eu deixei o MDB por que o partido está com os dois governos: estadual e municipal. E isso não foi meu ideal político. Mas nada a ver com Jackson. A minha relação com Jackson continua boa, claro. E sou grato a ele por ter sido secretário dele e presidente da Adema”, explicou Almeida.

Durante a entrevista, Almeida diz que chega ao PV para construir um novo projeto para Aracaju e que não faz parte dos seus planos assumir cargo de comando no partido.

Almeida diz estar construindo o projeto junto com o PV. “Estamos construindo um projeto com os companheiros do PV, com o presidente Reinaldo Nunes e todos os companheiros. E cheguei ao PV sem fazer nenhum pleito de comando de direção, nada disso. Eu cheguei e companheiros devem se filiar ao partido conjuntamente, mas para sermos militantes”, disse e explicou que o objetivo de sua filiação é disputar a prefeitura de Aracaju nas eleições de 2020.

“O PV, na nossa conversa, estabeleceu critérios objetivos e os objetivos se comungaram. Ou seja, há uma pretensão da nossa candidatura a prefeito? Não tenha a menor dúvida. Você já pode falar em pré-candidatura a prefeito? Sim. Evidente que nós temos todo esse tempo ai pela frente para poder construir esse projeto”, afirmou.

Almeida Lima salienta que o projeto de candidatura do partido será construído com a participação da sociedade e comprometido com o interesse público.

“Não é um projeto que vai ser construído apenas pelo Partido Verde, mas nós temos que buscar a participação da sociedade para um projeto que seja diferente do que ai está ou diferente de outros que porventura surjam e que não sejam compatíveis exatamente com o interesse público”, conclui.

A entrevista de Almeida Lima foi feita ao Programa Jornal da Manhã (Jovem Pan FM), conduzido pelos dois jornalistas, que também são integrantes da equipe do Hora News.

Com informações do Hora News