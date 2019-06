Aracaju é destaque nacional em transformação digital dos serviços públicos

25/06/19 - 17:00:47

O jornal Estadão destacou em reportagem veiculada no último domingo, 23, a Prefeitura de Aracaju como exemplo de uso correto dos avanços tecnológicos. Intitulado de “Setor público usa tecnologia para reduzir papelada e melhorar serviço”, o texto aponta o AjuInteligente como marco para a transformação digital como forma de atender aos cidadãos.

O conteúdo publicado ressalta o pensamento inovador do prefeito Edvaldo Nogueira, uma vez que o software trará agilidade na resolução das questões administrativas e deve gerar uma economia mensal no montante aproximado de 160 mil reais. “Teremos a significativa redução de custos invisíveis como os gastos com resmas de papel, combustível, veículos e servidores que, muitas vezes, faziam apenas essa entrega de documentos entre órgãos e setores da administração municipal”, comentou o prefeito.

Para implementar uma mudança de tal magnitude, os servidores municipais estão passando por uma capacitação com o objetivo de compreender como os diversos setores que integram a administração municipal podem melhorar seu desempenho por meio da comunicação digital. São aproximadamente 10 mil profissionais se adequando à nova realidade.

Segundo a reportagem, Aracaju se insere com a medida em uma tendência global, que têm trazido soluções eficazes para os problemas diários nas gestões municipais. Na prática, o cidadão aracajuano poderá contar com uma burocracia menor. “A plataforma elimina a necessidade de o cidadão ter de ir às repartições para solicitar, por exemplo, a isenção de IPTU, a requisição de uma licença para construção e fazer reclamações referentes aos serviços”, aponta.

O AjuInteligente é mais uma das medidas que faz parte do Planejamento Estratégico da administração municipal e se soma a outras iniciativas com foco na modernização dos serviços e funcionalidade para o cidadão. Outros exemplos de como a gestão tem atuado para uma cidade mais inteligente também se estende para a saúde, com o prontuário eletrônico; para a educação, através da matrícula online; para o trânsito, com os semáforos inteligentes; e também para a segurança, com o videomonitoramento nas unidades de saúde, nas escolas municipais e acompanhamento nas viaturas da Guarda Municipal.

Fonte e foto AAN