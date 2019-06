Arraial da Clemilda oferece programação genuinamente sergipana

25/06/19 - 05:59:25

Instalado na praça de eventos Hilton Lopes, entre os mercados centrais, o Arraial da Clemilda contempla o regionalismo tradicional da cultura sergipana e é um dos espaços de apresentações artísticas de valorização das tradições locais do Forró Caju 2019. Além disso, é um importante atrativo para os turistas que vêm à cidade com a intenção de conhecer a cultura local.

Nesta segunda-feira, 24, noite de São João e segundo dia de programação do Forró Caju 2019, o palco genuinamente sergipano foi destaque no evento. A ‘Quadrilha Xodó da Vila’, o ‘Grupo Carimbó da Barra’ e a banda ‘Nanã Trio’ abrilhantaram o Arraial da Clemilda com muita animação. O Forró Caju 2019 é uma realização da Prefeitura de Aracaju, com patrocínio do Ministério do Turismo.

Pela primeira vez na programação do Forró Caju, o ‘Grupo Carimbó da Barra’ trouxe a dança no pé e encantou a todos com as suas saias coloridas e rodadas. A integrante Iolanda de Oliveira destacou o incentivo e a valorização do artista local pela Prefeitura de Aracaju. “É muito importante estar aqui, não só pela festa, mas pelo apoio que recebemos. É maravilhoso e gratificante ter reconhecimento pelo que fazemos e ver as pessoas se envolvendo e dançando com a gente”, disse.

A aposentada Maria Inês dos Santos revelou que saiu de casa com o único intuito de “forrozear” com o seu marido e escolheu o Arraial da Clemilda por ser mais cedo e ter uma programação de arrasta pé. “Eu fico muito feliz todo ano que eu venho pra cá. O segredo para a vida é dançar forró e se divertir. Isso não seria possível se não existissem festas como essa para todos os públicos”, opinou.

A ‘Quadrilha Xodó da Vila’ apresentou-se no Arraial da Clemilda com referências de grandes nomes da música nordestina e com um figurino impecável. A animação e energia transmitida por meio do espetáculo do grupo foram contagiantes. “A quadrilha é, e sempre será, um dos principais símbolos juninos, e me animo todas as vezes que participo”, festejou Maria Inês, que permaneceu no Forró Caju até o fim dos shows no Arraial.

As meninas do Nanã Trio, Rebecca Melo, Lygia Carvalho e Glória Costa, cantaram grandes sucessos e prenderam a atenção do público. O trio exibiu lindos figurinos de chita e esbanjaram carisma, aquecendo o palco mais tradicional dos festejos juninos na capital. “Poder tocar no Forró Caju é gratificante, e sempre recebemos o retorno do público. Vê-los cantando e dançando juntos contagia a gente também”, comemorou a cantora Rebecca Melo.

O Arraial da Clemilda no Forró Caju 2109 segue animando o público nos próximos dias 28 e 29, véspera e dia de São Pedro, respectivamente.

Foto: Edinah Mary