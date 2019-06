Banco do Nordeste abre inscrições para financiamento estudantil

25/06/19 - 17:01:50

A partir de hoje (25), estudantes podem solicitar financiamento do Banco do Nordeste por meio do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies), uma das modalidades oferecidas pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições devem ser feitas no site www.mec.gov.br.

O crédito beneficiará alunos de cursos de graduação no segundo semestre do ano letivo, distribuídos em toda a área de atuação do BNB, que compreende os nove Estados da Região, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

O Banco do Nordeste dispõe de crédito com os menores juros do mercado, destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação não gratuitos com avaliação positiva pelo MEC. Para pleitear o financiamento, os estudantes devem possuir renda per capita familiar de até cinco salários mínimos, ter participado de pelo menos uma edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com nota média igual ou superior a 450 pontos, e não ter zerado a prova de redação.

Os estudantes não precisarão comparecer a unidades do Banco do Nordeste para adquirir o crédito. Será necessária somente complementação de informações no portal da instituição (www.bnb.gov.br). Posteriormente o próprio BNB realizará agências itinerantes nas universidades habilitadas para colher documentos e assinatura dos contratos. Os cadastros das pessoas e aberturas das contas correntes são feitos automaticamente com as informações registradas pelos estudantes nos sites do MEC e do Banco.

Atualmente o BNB mantém convênio com 122 instituições particulares de ensino superior, com abrangência para mais de 800 cursos. Em Sergipe, sete faculdades e uma universidade estão habilitadas a participar.

Informações adicionais sobre participação no P-Fies podem ser obtidas em www.bnb.gov.br/fies ou pelo número 0800 728 3030.

Fonte e foto assessoria