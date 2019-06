DIVULGADA LISTA DE INSCRITOS PARA 5ª EDIÇÃO DO CURSO DE SOBREVIVÊNCIA POLICIAL

25/06/19 - 16:41:45

Curso acontece entre os dias 3 e 5 de julho

A Academia de Polícia Civil (Acadepol) divulgou nesta terça-feira, 25, o resultado das inscrições para o preenchimento de vagas da 5ª edição do Curso de Sobrevivência Policial. A relação dos policiais civis pré-selecionados está em ordem alfabética e de acordo com a ordem do recebimento das fichas de inscrição, conforme previsão do edital do curso.

Clique aqui e confira lista dos inscritos

Clique aqui e confira mais informações sobre o curso