Escola de Governo de Aracaju abre inscrições para palestra sobre gestão inovadora

25/06/19 - 17:00:12

Com o objetivo de promover a capacitação permanente, a qualificação e a valorização dos servidores municipais, além de modernizar os processos de gestão do município, a Escola de Governo e Administração Pública de Aracaju (Esgap) realiza, nesta quarta-feira, dia 26, às 9h, a palestra “Gestão Orientada para a Inovação”.

O encontro irá discutir o Foco 4 do Planejamento Estratégico da gestão municipal, o qual visa garantir a excelência na prestação dos serviços públicos e uma gestão orientada para resultados e para a inovação.

O ministrante da palestra será o professor Eurico Leite Lisboa, coordenador ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Graduado em Administração, com mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, Eurico já atuou em grandes empresas do setor privado e, no setor público, já trabalhou na Fundação Real Grandeza de Furnas, Ministério da Indústria e Comércio e Guarda Municipal do Rio de Janeiro.

Os servidores interessados em participar da palestra devem se inscrever por meio do email [email protected], ou do telefone (79) 3179-3784. As inscrições também podem ser feitas de forma presencial, até as 16h, na secretaria da Esgap, situada na rua Boquim, 67, Centro.

A Escola de Governo e Administração Pública de Aracaju tem por escopo proporcionar capacitações que visam à promoção do desenvolvimento e do aprimoramento das competências, dos procedimentos e das habilidades específicas dos servidores municipais.