“FALOU EM FORRÓ CAJU, FALOU EM ESQUEMA”, AFIRMA VEREADOR AMINTAS

25/06/19 - 14:23:36

Na manhã desta terça-feira, 25, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para criticar o descaso com a alimentação dos policiais militares presentes no Forró Caju.

De início Amintas entrou no assunto principal de sua fala no Pequeno Expediente. Exibindo um vídeo em que policiais mostram o lanche distribuído aos agentes da segurança pública, Cabo Amintas criticou o teor do que os policiais receberam: pão e refrigerante quente.

“Para quem não sabe, esse é o lanche da Polícia Militar no Forró Caju. Eu costumo dizer que é pão com ‘oxente’. Quando a pessoa vai comer, abre e diz ‘oxente, não tem nada!’. Pão com guaraná quente. Esse é o valor dado aos policiais militares, que estão ali fazendo a segurança ao redor”, disse.

E continuou, dessa vez falando sobre a questão da segurança privada escolhida para o Forró Caju e das problemáticas inclusas na empresa.

“A segurança em si foi de coronel pra coronel. O secretário é coronel, o dono da empresa que acabou ficando é coronel também. Dois coronéis da Polícia Militar. Não estão vendo que esse negócio é um jogo de cartas marcadas? Que o prefeito recuou da maracutaia de contratar uma empresa de turismo e eventos pra fazer a segurança do Forró Caju porque tinha um esqueminha? É pra gente ficar calado? Eu, na noite da sexta-feira, mantive contato com a Polícia Federal pra saber o que poderíamos fazer em relação a isso. Nada contra o cidadão que vai lá trabalhar na empresa, mas temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. O patrimônio da empresa que eles queriam botar era de R$250 mil e o contrato era praticamente igual: R$240 mil reais. É brincar com o dinheiro público! Não vamos vacilar! Ou os gatunos de plantão enchem o dinheiro. Falou em Forró Caju, falou em esquema. É assim que está funcionando”, criticou.

Por fim, o vereador prestou apoio aos policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), que foram atingidos por fogos de artifício durante a noite de São João, em São Cristóvão.

“Vejam isso! Uma cidade tão querida, a cidade do meu pai. Tendo esses vagabundos fuleiros arremessando fogos em cima do Getam! Meus colegas do Getam, bravos cavaleiros de aço da polícia militar, tem que abraçar São Cristóvão! Tem que mostrar que o comando é da polícia! Dentro da legalidade, o cacete vai comer. Tem que ser assim porque o povo de São Cristóvão não pode ser representado por esses fuleiros que estão aí”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do Cabo Amintas.