Feiras livres: Prefeitura vai apresentar relatório técnico em Sessão Pública

25/06/19 - 17:00:42

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realizará na próxima quinta-feira, dia 27, às 9h, na sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL), a 2ª Sessão Pública referente ao Processo Licitatório Nº 01/2019 que trata da concessão de serviço público para organização e manutenção das feiras livres administradas pela Prefeitura de Aracaju.

Nesta ocasião, os técnicos da empresa municipal apresentarão aos participantes do certame o relatório técnico com o resultado da avaliação das propostas apresentadas em envelopes no dia 4 de junho.

De acordo com a presidente da CPL da Emsurb, Émille Dantas de Carvalho Cartaxo, os participantes do processo licitatório foram comunicados sobre a sessão por meio de e-mail e contato telefônico. Cartaxo destaca que mais de 50 empresas buscaram informações sobre este processo licitatório, das quais cinco compareceram no dia da abertura dos envelopes e quatro seguiram para a fase seguinte.

Esta é a primeira vez que a Prefeitura de Aracaju realiza a licitação das feiras livres do município. Lançado pelo prefeito Edvaldo Nogueira no dia 9 de maio, o edital estabelece a realização do certame em cinco lotes, com cinco feiras em cada um deles.

A partir desta licitação, a empresa ou as empresas vencedoras se tornarão responsáveis pela organização das feiras e pela adequação da comercialização de carnes, laticínios e crustáceos dentro dos padrões sanitários. “Ela ou elas repassarão 5% do valor à Emsurb”, ressaltou a presidente da CPL.

