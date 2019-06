CPTRAN REGISTRA TREZE ACIDENTES NO FERIADÃO COM UMA VITIMA FATAL E 12 FERIDOS

25/06/19 - 12:28:12

A CPTRAN reforçou o policiamento de trânsito nos principais pontos estratégicos da capital durante os festejos de São João, visando combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito.

30 policiais por dia e 8 viaturas estiveram de prontidão em média, diuturnamente atuando de forma ostensiva nos corredores de trânsito da capital, nas regiões litorâneas e nas saídas de Aracaju, que dão no Mosqueiro, Barra dos Coqueiros, são Cristóvão e a rodovia Lauro Porto no Bugio que dá acesso as BRs 101 e 235.

Além desses pontos, foram cobertas com o apoio da CPTRAN, os eventos a serem realizados pelos poderes públicos nas regiões litorâneas da capital e Grande Aracaju.

Durante os festejos, foram registrados 13 acidentes com uma morte na capital na ultima quinta-feira na avenida 13 de julho. 12 pessoas ficaram feridas nesse total de acidentes. Durante o mês de junho, 54 acidentes já foram registrados com vitimas na Capital e três mortes já ocorreram nos corredores de transito de Aracaju.

A lei seca flagrou 26 pessoas que foram autuadas pelo código de transito, sendo uma delas , presa por embriaguez após a realização do uso do etilometro ( bafômetro).

“ Durante os festejos de são joão, foi perceptível a utilização de veículos de aplicativos e taxis, ponto bastante positivo nestes festejos. Que esta conscientização permaneça até o fim das festas, para que se reduza os números de acidentes na capital”, afirma o capitão Silveira, comandante da CPTRAN.

A CPTRAN também terá neste período, equipes de atendimento de acidentes com vitimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, podendo ser acionadas através do 190, o CIOSP DA SSP.

Informações e foto CPTRAN